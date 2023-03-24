新华社北京3月24日电（记者董雪）就柬埔寨首相洪森近期涉华积极表态，外交部发言人毛宁24日说，这充分反映了地区国家要和平不要冲突、要合作不要对抗、反对胁迫霸凌的心声。

当日例行记者会上，有记者问：据媒体报道，柬埔寨首相洪森近日公开表示，中国的发展让柬埔寨乃至整个东盟获利，没有谁能削弱或阻挡中国的发展。此外，我们还注意到，洪森强调恶性竞争只会互相残杀，加强合作才能互利共赢，柬不会同任何国家“结伙”遏制打压另一个国家。请问中方对此有何评论？

毛宁表示，中方注意到洪森首相的有关表态，这充分反映了地区国家要和平不要冲突、要合作不要对抗、反对胁迫霸凌的心声。这也充分表明，在地区拉帮结伙，强推“脱钩断链”，是不得人心的。

毛宁说，中方始终秉持亲诚惠容理念，不断深化同地区国家互利合作。去年《区域全面经济伙伴关系协定》生效后，带动中国同东盟贸易额大幅增长15%，特别是东盟国家最关心的农产品输华总额大幅增长21.3%，柬埔寨龙眼、越南鲜食榴莲、老挝百香果等农产品纷纷出现在中国老百姓的菜篮子里。

“中国始终倡导和推动开放型世界经济，将加快高水平对外开放，推动高质量发展，为包括周边国家在内的世界经济复苏和增长提供持续的动力。”她说。

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