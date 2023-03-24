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通讯：“感谢来自中国的好兄弟”——科摩罗遇险村民谈中企救援行动

2023年03月24日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社科摩罗莫埃利岛3月23日电 通讯：“感谢来自中国的好兄弟”——科摩罗遇险村民谈中企救援行动

　　新华社记者凌馨

　　“没有他们的帮助，我们的房屋，甚至整个村子，早就被冲走了，”科摩罗莫埃利岛恩甘博村村民蒙齐尔近日在接受采访时对当地中企员工的救援行动赞不绝口，“感谢来自中国的好兄弟。”

　　科摩罗是位于西印度洋的非洲岛国，每年12月到次年3月都会遭受热带风暴侵袭。今年1月23日，强热带风暴“切内索”带来狂风暴雨，莫埃利岛上的防浪墙出现多处垮塌，严重威胁民众生命和财产安全，当地政府紧急向正在承建中国援助莫埃利岛公路项目的中国地质工程集团有限公司（中地公司）求救。

　　中地公司驻地距恩甘博村30多公里。接到求救电话后，中地公司紧急调派挖掘机、重型卡车等设备赶赴现场，展开抢险施工。经过8天夜以继日的紧张工作，终于筑起一道总长近100米、宽15米、高1.5米的防浪墙，保护了恩甘博村230多所房屋和800多名村民的安全。

　　作为抢险工作的组织者之一，蒙齐尔说：“没有中国人，我们当时真不知道该怎么办，因为我们根本没有挖掘机和重型卡车这些搬运大石头需要的机械设备。”

　　莫埃利自治省省长法祖勒特地致感谢信，称赞中国企业在当地面临复杂险情时及时提供救援，并对中国企业展现出的强大技术能力和人道主义精神表示钦佩。

　　中地公司项目经理王斌介绍，自2022年7月中国援助莫埃利岛公路项目开工以来，该公司为当地提供了许多无偿援助：为当地中学平整土地增建教室、协助消防部门救火、帮助疏通阻塞道路……常常有当地民众自发来到项目部表达谢意，中国人对当地人而言已成了“家人”和“兄弟”。

　　科摩罗总统阿扎利曾表示，在科摩罗人心目中，中国有着特殊的分量。自科摩罗独立之日起，中国就同科摩罗始终肩并肩站在一起，在科方最困难的时候提供无私帮助。

　　中科建交48年来，从科摩罗议会大厦到国家广播电视中心，从医院到体育场，从机场到公路，中企建设的项目在科摩罗遍地开花，有力促进了当地经济发展和民生改善。而中国工程人员也通过一次次无私奉献，与当地民众结下兄弟般的情谊。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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