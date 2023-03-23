薛小荣 复旦大学马克思主义学院副教授、博士生导师

张颖秀 复旦大学马克思主义学院2021级博士研究生

“我们愿同国际社会一道，努力开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。”3月15日，中共中央总书记、国家主席习近平出席中国共产党与世界政党高层对话会并发表主旨演讲，首次提出全球文明倡议，赢得世界各国政党领导人广泛热议与赞同。

全球文明倡议以“四个共同倡导”即“共同倡导尊重世界文明多样性、共同倡导弘扬全人类共同价值、共同倡导重视文明传承和创新、共同倡导加强国际人文交流合作”为主要内容，号召各国政党坚持弘扬全人类共同价值。这是中共二十大后中国共产党为解决世界发展难题提供的新的公共产品，是中国共产党为推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明百花园提供的极具时代意义的中国方案，是中国文明为世界各国在加速演变的全球局势中和谐共生、合作发展提供的全新路径。

从全球发展倡议，到全球安全倡议，再到全球文明倡议，中国共产党始终秉持维护全球共同价值和尊重世界文明多样性的理念，站在构建人类命运共同体的道义高点上，积极发掘中华传统文化的处世之道和治理理念与当今世界发展的共鸣之处，不断为解决全人类面临的共同问题提供中国智慧、中国方案、中国力量，不断维护全球各国最大价值公约数，致力于构建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

犹衣服之有冠冕，木水之有本原。人类命运共同体理念是2013年3月23日习近平总书记在出访俄罗斯期间首次提出的。这是对“人类社会向何处去”这一时代命题的深邃思考，是对建设一个更加美好世界给出的中国方案。习近平总书记关于人类命运共同体的科学构想，根植于源远流长、博大精深的中华文化，是中华优秀传统文化的高度凝练和智慧结晶，蕴含着中华民族长久以来的政治诉求和社会理想，是中华优秀传统文化对世界发展的重大贡献。

人类命运共同体的科学构想吸收了中华传统文化中的“世界大同，天下一家”的天下观、“以和为贵，和而不同”的价值观、“天下为公，万国咸宁”的公平观、“以义为先，义利并举”的义利观、“天人合一，道法自然”的自然观等思想文化理念，蕴含着中华优秀传统文化的精髓，是中华传统文化对世界发展的重大贡献，极具中国特色和中国智慧。

根源于中华优秀传统文化的人类命运共同体科学构想，具有特有的文化亲和力、影响力和感召力，是习近平总书记对破解世界发展难题的深邃思考，彰显了中国共产党作为世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者和人类文明进步促进者的责任担当，也极大推动了中华优秀传统文化与世界其他文明间和而不同、兼收并蓄的平等对话。人类命运共同体理念以尊重世界文明多样性为前提，为世界不同文明间平等交流创造了宽松自由的时空场域，是世界文明发展的新成果，也给中华文化在世界文明舞台争取平等对话提供了更多机会。中华优秀传统文化在为世界发展提供“中国回答”的过程中，获得了更为广泛的传播力、影响力和认可度，为中国特色社会主义现代化建设提供了更基础、更广泛、更深厚的力量。

(责编：燕勐、徐祥丽)