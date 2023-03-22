新华社北京3月22日电 题：携手同行天下大道——构建人类命运共同体理念为世界发展进步指引前进方向

新华社评论员

深刻洞察人类前途命运和时代发展趋势，准确把握中国与世界关系的战略走向，习近平主席10年前在莫斯科国际关系学院的重要演讲中，首次提出构建人类命运共同体的重要理念。从此，这一重要理念成为激荡世界的时代强音，在广袤时空中汇聚起和平发展、合作共赢的磅礴力量。

十载春华秋实，十载大道同行。从提出构建人类命运共同体的总体路径到擘画总体布局；从在国家之间和地区层面构建命运共同体，到在全球范围内打造网络空间、核安全、海洋、卫生健康等命运共同体；从共建“一带一路”倡议到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议……在习近平主席的有力引领和持续推动下，构建人类命运共同体理念内涵不断丰富发展，壮阔实践不断深入推进。和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值日益深入人心，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，成为越来越多国家的共同追求。

木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。构建人类命运共同体理念，融会贯通中外优秀思想文化和智慧，传承中华文化“天下大同”的理想追求，同坚持独立自主的和平外交政策、坚持和平共处五项原则等新中国外交传统一脉相承，体现了新时代中国对人类前途命运的深切关怀、对时代潮流的深刻把握，既具有鲜明的中国特色，又蕴含全人类共同价值。这一重要理念超越你输我赢、零和博弈的国际关系理论，致力于推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，引领国与国相处的新路，为携手建设更加美好的世界注入强大信心和力量。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。一方面，和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，人心所向、大势所趋决定了人类前途终归光明。另一方面，恃强凌弱、巧取豪夺、零和博弈等霸权霸道霸凌行径危害深重，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字加重，人类社会面临前所未有的挑战。构建人类命运共同体，建设更加美好的世界，是各国人民的共同愿望，是世界各国人民前途所在。

推动构建人类命运共同体的不懈努力，见证着新时代中国“为人类谋进步、为世界谋大同”的担当与作为，彰显了中国智慧、中国方案、中国力量为人类和平与发展崇高事业作出的重要贡献。当冷战思维、霸权主义、单边主义上升，中国坚决维护联合国权威和地位，呼吁各方共同践行真正的多边主义；当一些国家人为“筑墙设垒”，强推“脱钩断链”，中国携手各国高质量共建“一带一路”，推动建设开放型世界经济，铺就共同发展的康庄大道；面对新冠疫情全球大流行，中国发起新中国成立以来最大规模的全球紧急人道主义行动，与各国守望相助、共克时艰；面对乌克兰危机，中方始终致力于劝和促谈，为停火止战、缓解危机、恢复和平发挥建设性作用；面对一些人试图以“文明冲突论”“种族优越论”制造偏见仇恨，中国倡导不同文明包容共存、交流互鉴，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。

人类命运共同体很宏大，关乎人类前途命运；人类命运共同体很具体，寄托着各国人民对美好生活的向往。当理念落地生根，当梦想照进现实，不同国家、不同民族、不同文化的人们感受着合作共赢的力量，增强了团结协作、共创未来的信心与勇气。

“执大象，天下往”。让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，是各国人民的共同期待。正因如此，构建人类命运共同体理念在世界范围内引起广泛共鸣。“我们践行多边主义的目的，就是要建立人类命运共同体”，如联合国秘书长古特雷斯所说。十年来，这一理念被陆续写入联合国、上海合作组织等多边机制重要文件，影响力、感召力、塑造力日益凸显。世界上超过四分之三的国家和32个国际组织参与共建“一带一路”倡议；100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织支持全球发展倡议，近70个国家加入“全球发展倡议之友小组”；80多个国家和地区组织对全球安全倡议表示赞赏支持；众多国家和国际组织对刚刚提出的全球文明倡议予以积极响应……在人类命运共同体旗帜下，各国汇聚起共迎挑战、共同发展的强大合力，充分说明和平发展、合作共赢是大势所趋、人心所向。

凡益之道，与时偕行。构建人类命运共同体的精彩故事正在书写，中国为人类和平与发展事业贡献力量的决心历久弥坚。无论国际风云如何变幻，坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，我们一定能战胜前进道路上的一切困难和挑战，携手各国人民推动构建人类命运共同体，共同开创人类更加美好的未来！

(责编：苏缨翔、吴成良)