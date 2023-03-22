新华社北京3月22日电 题：引领中俄关系行稳致远 为人类进步事业作出更大贡献——国际社会高度评价习近平主席对俄罗斯进行国事访问

新华社记者

3月的莫斯科，天朗气清。全球目光聚焦于此。

20日至22日，中国国家主席习近平应邀对俄罗斯进行国事访问。习近平主席同普京总统就中俄关系及共同关心的重大国际和地区问题进行了真挚友好、富有成果的会谈，达成许多新的重要共识。

国际社会高度评价此次访问，认为这一友谊、合作、和平之旅具有历史性的里程碑意义。多国人士在接受新华社记者采访时指出，在两国元首战略引领下，中俄不断丰富新时代全面战略协作伙伴关系内涵，持续深化各领域务实合作，为两国人民创造更多福祉。此访也深远影响世界，将为全球治理体系变革完善、推动构建人类命运共同体、促进人类进步事业作出更大贡献。

元首定向把舵 树立大国关系典范

在两国元首战略引领下，中俄双方相互尊重、相互信任、互利互惠，两国关系历久弥坚，成为当今大国关系的典范。访问期间，中方车队途经之处，很多俄罗斯民众自发挥手致意，健康稳定的中俄关系具有深厚民意基础。

“习近平主席此访无疑将进一步深化俄中新时代全面战略协作伙伴关系，推动两国关系迈上新台阶。”俄罗斯圣彼得堡国立大学东方系教授尼古拉·萨莫诺夫认为，在元首外交引领下，俄中两国关系达到全新高度。

俄罗斯高等经济大学欧洲与国际综合研究中心主任瓦西里·卡申对习近平主席此访取得的丰硕成果感到振奋。他表示，元首外交是引领俄中关系行稳致远的关键。此访在深化伙伴关系、加强经济合作等方面取得重要成果，相信俄中关系将持续健康快速发展。

“可以预见，在元首外交引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系内涵将进一步丰富，为两国人民创造更多福祉。”玻利维亚前外长费尔南多·瓦纳库尼说，在当前霸权主义、单边主义上升的形势下，此访也为当今世界注入更多稳定性和确定性，“中俄关系成为当今大国关系的典范，也为拉美国家寻求合作提供有益借鉴”。

作为亚欧地区问题专家，《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫长期跟踪研究中俄关系。在他看来，两国元首近年来通过各种方式保持密切沟通，为中俄关系和各领域合作擘画蓝图，双边关系呈现更加全面、更加务实、更具战略性的特点。“中俄关系在发展中愈加成熟、坚韧，树立起新型大国关系典范。”

阿根廷马克思主义研究与培训中心主任、社会学家马塞洛·罗德里格斯指出，人类历史正处在重要转折点，中俄在构建新型大国关系方面树立典范。“只有将国家关系建立在彼此合作、相互尊重的基础上，人民才能在经济、政治、文化、科学等领域发展更好的关系。”

沙特智库科研与知识交流中心中俄问题专家阿卜杜拉·法拉吉认为，两国元首会晤备受全球瞩目，中俄始终相互尊重，平等相待，坚持不结盟、不对抗、不针对第三方，这样的理念获得越来越多国家支持。

加强务实合作 展现广阔发展前景

十年间，中俄双边贸易额增长116%，这是一份来之不易的成绩单。去年以来，中俄全方位务实合作取得丰硕成果，基本盘稳、互补性强、韧性十足的特点持续显现。多国人士指出，习近平主席此访有力推动务实合作，展现了两国和地区共同发展繁荣的广阔前景。

瓦西里·卡申表示，此访期间双方签署的两项联合声明和多项合作文件非常重要。他举例说，双方将加强工业、能源和物流领域合作，并将打造由两国工业企业参与的新产业链，这意味着俄中关系取得新的重要进展，双方开启各领域合作新阶段。

在仔细研读联合声明后，俄罗斯科学院东方研究所首席研究员安德烈·奥斯特洛夫斯基对两国关系未来的发展充满信心。他认为，此访将推动两国合作达到新水平，俄中将继续加强贸易交往，扩大投资力度和范围，双方今后在能源、金融、科技、太空、人文交流等领域的合作将大有可为。

谢里克·科尔茹姆巴耶夫注意到，中俄作为最大邻国和主要新兴市场国家，双向投资规模持续增长，包括能源、航空航天、互联互通等领域大项目合作也正稳步推进。通过此访，双方不仅将在电子商务、科技创新、工业、农业等领域深化合作，还将拓展科教、卫生、文化等人文领域交往，为中俄共同发展振兴提供源源不断的动力。

推动共建“一带一路”和“大欧亚伙伴关系”建设并行不悖、协调发展，加强亚欧地区互联互通，加强中俄两国在联合国、上海合作组织、金砖国家合作机制等多边框架内沟通协调……巴基斯坦伊斯兰堡南亚与国际研究中心执行主任马哈茂德·汗注意到，习近平主席此访在加强区域互联互通、推动地区一体化等方面具有重要意义。

马哈茂德说，共建“一带一路”倡议如今已成为连接欧亚地区与欧盟、中东、南亚等地区的理想平台，而在全球面临疫情后经济复苏挑战的当下，联合国等多边框架作用更加凸显。习近平主席此访强调要加强在上述多边框架内沟通协调，不仅有助于发展中俄关系，也将为欧亚地区和全世界人民带来多重益处。

在巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯看来，中国一直在积极推动双多边合作，习近平主席此访彰显中国努力和作用。中国通过寻求务实合作凝聚共识和力量，“我认为这有助于为全球经济、社会和政治发展创造良好和谐的氛围”。

“积极推动‘一带一路’与欧亚经济联盟建设对接合作，加强亚欧地区互联互通”，在近万字篇幅的中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明中，乌兹别克斯坦世界经济与外交大学高级国际研究所专家阿扎马特·谢伊托夫尤为关注和期待这一对接合作。“这两者的对接，既可为推动彼此基础设施、贸易、交通、投资、人力资源等合作开拓新机遇，也将拓宽欧洲与亚洲的合作桥梁，切实造福欧亚国家人民。”

致力完善全球治理 推动构建人类命运共同体

习近平在同普京会谈时指出，当前，百年变局加速演进，国际力量对比深刻演变。作为联合国安理会常任理事国和世界主要大国，中俄责无旁贷，应该共同努力，引导和推动全球治理朝着符合国际社会期待的方向前进，推动构建人类命运共同体。

《俄罗斯报》社长涅戈伊察对此深有感触，认为构建人类命运共同体理念与每个人息息相关，对当今时代和世界意义重大。他表示，习近平主席此访期间中俄元首达成的共识，再次表明两国致力于推动构建开放、繁荣的世界。

一直密切关注此访的马达加斯加国家行政学院院长玛丽·阿涅丝·阿诺娜指出，中俄元首会谈对应对当今世界在经济、政治、安全等领域的诸多挑战具有重要战略意义，为构建多极化世界格局增添动力。

“多边主义是世界和平与发展的关键，这一趋势不可阻挡。”柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯认为，作为国际和地区组织的重要成员，中俄共同引领推动多边主义进程，为维护世界秩序发挥平衡和稳定作用。

“中方一贯遵循联合国宪章宗旨和原则，秉持客观公正立场，积极劝和促谈，按照事情本身的是非曲直决定自身立场，始终坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边。”习近平主席关于乌克兰问题的阐述，引发各国人士共鸣。

玻利维亚前外长费尔南多·瓦纳库尼赞赏中国在乌克兰问题上的立场，认为负责任的、真诚的对话是解决乌克兰问题的最佳途径，也对整个地区和世界有益。长期关注中国发展的英国专家基思·贝内特指出，大国应树立积极榜样，中国立场为解决乌克兰危机勾勒出公正、现实的和平之路。

玛丽·阿涅丝·阿诺娜表示，中国始终从维护世界和平、促进共同发展的角度出发，相信中国能在推动政治解决乌克兰问题上发挥建设性作用。

此访期间，应对世界之变、时代之变、历史之变的中国方案再次受到国际社会高度评价。

匈牙利约翰·冯·诺伊曼大学欧亚中心主任、匈牙利前驻上海总领事霍尔瓦特·列文特指出，习近平主席此访期间再次强调的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议具有重要意义，代表着中国为世界和平、发展、合作所作的努力。这一系列重要倡议都倡导世界不同国家和文明之间相互尊重、平等相待、共同发展，只有这样才能实现共赢。

“共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等一系列倡议强调全球层面合作、促进共同发展。”叙利亚政治问题专家穆罕默德·奥马里说，这对构建多极化世界格局、反对单边主义、促进世界稳定发展繁荣起到中流砥柱作用。

巴勒斯坦政治分析家奥马尔·赫尔米指出，多边主义是当今世界的发展大势，习近平主席此访释放出重要信号，中俄在推动构建多极化世界格局的过程中扮演重要角色，这将为全球发展与繁荣持续注入强劲动力。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：商婧、何毅、汤洁峰）

(责编：苏缨翔、吴成良)