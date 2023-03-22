新华社堪培拉3月22日电（记者岳东兴）3月22日是联合国确定的世界水日。澳大利亚联邦科学与工业研究组织22日发布公报说，该机构启动一个由地球观测卫星和地面水传感器组成的网络，将为该国和全球提供水质监测服务，像“天气预报”一样，提供动态更新的水质情况预报。

公报说，该系统将帮助进行更好的水质管理，提供有毒赤潮、径流污染等有害事件的早期预警。该系统一旦全面运行，将能提供近乎实时的水质情况更新和预报。

澳联邦科学与工业研究组织首席执行官拉里·马歇尔说，该系统的独创性在于将地球观测与其他科学能力相结合，如现场传感技术、生态系统建模、工程、数据科学和人工智能。

该系统的工作原理是将来自地面的水传感器数据和卫星数据整合到一个中央数据中心。澳联邦科学与工业研究组织通过分析这些数据，依托人工智能技术为当地水质情况提供预测。

公报介绍，科研人员已在澳设立6个试点，以测试该系统的多种用途。例如，他们在堪培拉一个知名休闲景点的湖中安装了水传感器，以监测是否出现有毒蓝绿藻大量繁殖的情况。

未来，该系统还将扩展至对河流和海岸的监测，包括对海湾、海岸湿地、水产养殖场、红树林和珊瑚礁，特别是大堡礁的监测。

马歇尔表示，该系统将有广泛用途，能为饮用水源、游泳休闲、水产养殖、物种保护以及红树林区域的水电和碳封存等提供监测和预报服务。

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