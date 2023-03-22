第三届中国国际消费品博览会将于4月11日至15日在海口举办。21日，本届消博会的首批展品顺利入境通关，运往海南国际会展中心布展。

首批展品来自意大利，包括服装、首饰、家具等品类共37件，货值14.9万美元。

海口海关所属海口港海关综合业务科科长 甘佳勇：海口海关提前对接参展企业展品进境需求，设立消博会通关绿色通道，提供7×24小时全天候通关服务，确保参展商品和物资零延时通关。

据了解，本届消博会线下举办，相较于前两届，境外参展的品牌和展商数量有显著增加。

全球战略合作伙伴签约活动举行

3月21日，第三届中国国际消费品博览会全球战略合作伙伴签约仪式在海南海口举行，

中国银行、交通银行继续成为第三届消博会全球战略合作伙伴。

成为第三届消博会全球战略合作伙伴后，中国银行、交通银行将在招展招商、金融产品、会商服务、配套活动等方面为第三届消博会提供全方位服务支持。

交通银行海南省分行 黄叶峰：交行将举办两场论坛活动。一场是针对企业客户的；另一场是针对个人客户的。让金融服务自贸港实体经济发展。

海南国际经济发展局将与中国银行、交通银行一道，深入整合资源，共同将消博会打造成为中国新时代对外开放的重要公共服务平台、海南自贸港建设和国际旅游消费中心建设的靓丽名片，助推海南打造全球消费精品展示交易平台和全球消费时尚展示引领地。

(责编：燕勐、徐祥丽)