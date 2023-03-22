中新网北京3月21日电（莫红娥 张东方）“在生态文明理念方面，中国是引领者，这一理念对世界来说非常重要。”联合国教科文组织(UNESCO)驻华代表处代表夏泽翰(Prof. Shahbaz Khan)近日在接受中新社“东西问·中外对话”栏目采访时表示。

夏泽翰说，在生态文明建设方面，中国拥有独特的经验，它将传统与现代相结合，带来了哲学思考。生态与文明之间的关系相辅相成，不可割裂，如果只考虑其中的一个方面，人类将永远无法取得进步。只有将二者合二为一，才能做到人类与地球和谐共存。

自1999年首次来华，夏泽翰见证了中国在保护生物多样性方面所做的努力，以及在很多领域取得的巨大进步。身为水利专家，他以中国的河湖治理为例，高度赞扬了中国的“河长制”取得的显著成效。

夏泽翰对贵州红枫湖的治理印象尤其深刻，他说，“如果你去那里，一定会惊异于它的变化。现在，那里完全是一幅原生态美景。它是生态文明理念和河长制所取得的最佳成果之一。这得益于调控合理，法规完善，监管到位，职责明晰。”

如何理解中国的成功经验？夏泽翰将其归因于中国的生态文明理念在《生物多样性公约》的基础上融入了中国特色。

他说，“从村庄到县城，以及水资源流域管理等各个不同的层面，河长制都取得了非常好的成效。”

节目中，中国生物多样性保护与绿色发展基金会秘书长周晋峰也表示，中国把生态文明写入了宪法，在其指引下，许多法律法规得以调整和完善，这一系列改变都取决于生态文明理念的引领。

他举例指出，环境公益诉讼制度是中国一项伟大的创举。自该制度建立以来，中国在发展经济的同时更加尊重环境，并加强了对环境和生物多样性的保护。

围绕生态文明建设，中国构建了一系列方法论。周晋峰认为，这一方法论的核心就是“绿水青山就是金山银山”。他说，“‘绿水青山’是一个总的概念，它包括山水林田湖草沙，实际上就是指生物多样性。我们把生物多样性放在了‘金山银山’的前面，广泛实施这一方法论，是中国在生物多样性保护方面取得重大成就的一个根本原因。”

专家们表示，中国是全球生态文明建设的重要参与者和贡献者，更是先行者和引领者，在改善全球生态环境、保护生物多样性方面，走出了一条有中国特色的道路。(完)

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