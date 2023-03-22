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对外贸易韧性依旧，投资中国前景光明

2023年03月22日09:34 | 来源：中国网 丨
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　　周密 商务部国际贸易经济合作研究院研究员

　　据商务部公布的数据显示，今年前两个月，中国货物进出口总额6.18万亿元人民币，与去年同期基本持平。外贸开局平稳，展现出较强发展韧性。

　　毋庸讳言，今年前两个月的对外贸易形势确实复杂，这既有外需不振、美联储加息和贸易保护主义抬头的因素，又有疫情防控转段升级的换挡期叠加春节假期的影响。尽管如此，在区域贸易协定的支持和相关政策举措的共同支持下，中国企业迎难而上，外贸依旧强韧，表现在规模和结构两个方面：

　　首先，中国前两个月的进出口总额达到6.18万亿元，是历史同期的第二高值。其中，以人民币计价的出口实现了正增长，在周边国家出口普遍下降中表现突出。前两个月中国的贸易顺差为8103.2亿元，同比扩大了16.2%，净出口的增长继续成为经济发展的重要贡献力量。中国市场潜力巨大，对全球经济复苏也扮演着重要角色。伴随人员、货物流动更为频繁，经济活动加快复苏，市场需求和消费能力都更为强劲，进口有望加快复苏，支撑中国外贸整体走强。

　　其次，中国前两个月的外贸结构持续优化。作为外贸的重要组成部分，民营企业更为活跃。在整体外贸出现下降的情况下，民营企业的进出口出现了5.3%的逆势上升，其贸易额占中国对外贸易总量的比重达到51.2%，比去年同期提升了3个百分点。相比而言，民营企业的市场活跃度高，对于市场机遇的把握速度快，是贸易创新的重要来源，也能够对外界冲击有着较好的吸收能力。

　　民营企业在中国外贸中表现突出，展现了更强的市场信心，有助于增强全球供应链韧性。在地区和产品结构中，前两个月的外贸也实现了进一步优化。中国与新兴市场贸易往来更加密切，对“一带一路”沿线国家的进出口增长10.1%。作为经济全球化的重要体现，汽车产品是一国制造能力的代表之一。1—2月，汽车在机电产品中表现异常突出，出口实现了同比78.9%的高速增长，新能源汽车的出口功不可没。

　　伴随中国产业链供应链适应新环境调整到位，预计后期外贸还有进一步增长空间。而外资同样是中国外贸的重要参与者。中国国内市场吸引力的增加，更为外资来华提供更多选择。2023年，中国商务部开展“投资中国年”招商引资系列活动，以更大力度吸引外资，搭建平台、畅通渠道、精准对接，为外资提供全国和各地方的投资机会。按照计划，三类活动同时推进。

　　第一类是综合性活动，通过主旨论坛、峰会等与重大展会同时举办的平台，发出中国的开放声音，为包括外资在内的各方共同探讨新形势下的发展合作路径、寻求建立共识提供机会。第二类是“走出去”的活动，走出国门，把各地产业发展和引资需求与海外的潜在投资者进行“上门沟通”，使投资者在来华之前就对可能投向的重点产业、面临的环境有了提前的心理准备，扩大各地的海外影响。第三类是“请进来”的活动，邀请潜在投资者来华实地考察，眼见为实，尽快弥补因前几年人员流动不便而形成的信息真空，加快恢复和增强相互信任关系。

　　中国今年还会继续沿着制度型开放的道路加快推进，力争形成国际一流的营商环境，通过各类开放平台，发挥重点外资项目工作专班作用，为外资来华发展提供长期稳定的预期。数字经济、人工智能正在加速改变全球经济社会的发展模式，中国已经成为数据大国，无论是传统产业的数字化转型，还是新经济的加速拓张，市场需求旺盛且可持续。在中国创新政策的引导和鼓励下，能够把握发展机遇的外资企业能够通过与中国伙伴的协同合作，为自身的全球发展提供更为稳定的长期发展支撑。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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