2022年北京冬奥会开拓了冬季运动的世界版图。它实现了“带动三亿人参与冰雪运动”“全球二十多亿人观赛”“场馆全面向公众开放”“奥林匹克历史上数字化参与程度最高的一届冬奥会”等辉煌成就。回顾过去，中国应无比自豪；展望未来，中国更应信心满满。北京冬奥会在创新绿色科技、普及健康积极生活方式、发展冰雪运动产业等诸多领域树立新标。中国奥运人生动诠释了奥林匹克新格言——“更快、更高、更强——更团结”。

——国际奥委会主席巴赫

北京冬奥会和冬残奥会在推动冰雪运动发展、场馆赛后利用、碳中和及水资源等可持续利用方面取得了巨大成效，为我们提供了宝贵经验。北京冬奥会和冬残奥会为国际奥委会日后工作树立了标杆。

——国际奥委会副主席、北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇

北京冬奥会一直致力于给社会和经济层面带来机遇，这与《奥林匹克2020+5议程》的宗旨是一致的。北京冬奥会最大的成就是让普通老百姓发现了冬季运动给他们的生活带来的变化。北京方面还尽量减少赛事对环境带来的影响，措施包括优先使用既有场馆、所有场馆使用可再生能源以及应用二氧化碳制冷体系等。这些都使得冬季运动更加可持续。

——国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托弗·杜比

我们见证了北京从2008年到2022年一路走来的历程。2008年我们的目光聚焦于北京，而现在我们讨论的是整个京冀地区。2008年我们关注的是夏季运动，而当下我们关注的是冬夏运动。2008年是我们可持续发展之路的起点，2022年这套体系已经走上正轨。

——国际奥委会品牌和可持续发展总监玛丽·萨鲁瓦

中国通过筹办举办冬奥会，成功带动三亿人参与冰雪运动，推进冰雪产业飞速发展，推动冰雪运动从小众转向大众，从区域推广全国，从冬季扩至全年。我们的目标是让滑雪成为世界上最可持续、最激动人心的运动。我们发现，中国机会巨大。

——国际滑雪联合会主席约翰·埃利亚施

《 人民日报 》（ 2023年03月22日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)