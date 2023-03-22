此次俄罗斯之行是习近平主席再次当选国家主席后的首次出访，是两国关系中具有重大意义的事件。此访将为双边各领域务实合作注入新动力。

——俄罗斯联邦总统国际事务助理尤里?乌沙科夫

习近平主席此次访问凸显俄中新时代全面战略协作伙伴关系的重要性，将进一步推动双边经贸、文化等各领域互利合作。

——俄罗斯高等经济大学东方学院院长安德烈·卡尔涅耶夫

习近平主席对俄罗斯的访问显示出俄中两国都将双边关系置于本国外交优先方向。此访将推动两国进一步深化各领域务实合作，深化俄中新时代全面战略协作伙伴关系。俄中双方也将继续践行真正的多边主义，推动构建多极世界格局，为世界发展进步作出贡献。

——俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国政治与经济部门主任谢尔盖·卢科宁

中俄都是联合国安理会常任理事国，两国走出了一条大国战略互信、邻里友好合作的相处之道，堪称国与国关系的典范。习近平主席此次对俄罗斯进行国事访问，让两国新时代全面战略协作伙伴关系更加牢固。

——埃塞俄比亚战略研究所国际关系和外交事务部主任梅拉库

自乌克兰危机爆发以来，中国始终在尊重他国主权和领土完整的原则下，支持俄乌双方通过谈判解决问题，中国在乌克兰危机中发挥的劝和促谈作用十分重要。稳定才能发展，这是硬道理。我们所处的世界由不同国家、种族、文化组成，但在面对气候变化、公共卫生安全等挑战时，全人类的命运是牢牢绑在一起的。坚持多边合作、共同应对才是负责任的态度。

——泰国皇家理工大学科创文化学院院长元德

习近平主席对俄罗斯进行的国事访问是一次和平之旅。中方2月发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，应该得到国际社会的全力支持与配合。在乌克兰危机持续的当下，更显示出习近平主席提出的全球安全倡议的重要性，这一倡议对世界和平具有里程碑意义。

——德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克

中国以实际行动践行联合国宪章宗旨和原则，尊重各国人民的选择，坚持互不干涉内政，主张通过对话协商解决分歧，实现发展与繁荣。

——墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯

当前国际局势充满多重复杂性和不确定性。在习近平主席的领导下，中国有着巨大潜力，在政治解决乌克兰危机等国际热点问题上发挥着越来越重要的作用。

——美国北卡罗来纳大学教堂山分校教授丹尼斯·西蒙

中方发布的《全球安全倡议概念文件》回应了当今国际体系面临的各种挑战，彰显出中国坚决捍卫联合国宪章宗旨和原则的负责任大国形象。中方发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，为政治解决乌克兰危机贡献了中国智慧和中国方案。促成沙特与伊朗同意恢复外交关系更充分证明了中国在解决国际热点问题时秉持的真诚公正态度。

——巴西南里奥格兰德州联邦大学国际关系学教授迭戈·保塔索

（本报记者姜波、张晓东、张光政、刘融、曲颂、蔡子畅、邹松、赵益普、刘仲华、彭敏、李志伟、邵世均采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年03月22日 05 版）

(责编：赵欣悦、白宇)