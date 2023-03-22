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习近平会见俄罗斯总理米舒斯京

2023年03月22日08:39 | 来源：新华网
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当地时间3月21日上午，国家主席习近平在俄罗斯联邦政府大厦会见俄罗斯总理米舒斯京。新华社记者 丁海涛 摄

新华社莫斯科3月21日电（记者杨依军 黄河）当地时间3月21日上午，国家主席习近平在俄罗斯联邦政府大厦会见俄罗斯总理米舒斯京。

习近平指出，中俄是相互最大邻国，又是全面战略协作伙伴，保持中俄关系健康稳定发展，符合两国关系的历史逻辑和两国人民的根本利益。中国成功召开了中共二十大，前不久全国两会选举产生了新一届国家机构领导人，中国党、国家和人民空前团结，正在全面推进中国式现代化。中国新一届政府重视发展中俄全面战略协作伙伴关系，愿同俄方通过两国政府总理定期会晤等机制化交往渠道，推动实现两国合作新目标，取得更多新成果。

习近平强调，去年以来，面对复杂外部环境，中俄全方位务实合作保持良好发展势头。中国连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国地位，两国能源合作持续深化，战略性大项目扎实推进，人文和地方交流愈加密切。双方要推动经贸合作量质并进，促进贸易和投资自由化便利化，维护产业链供应链安全稳定。要发挥互联互通大项目带动效应，共同维护两国能源安全，扩大双边经贸往来。要加强中俄科研创新合作，推动双方合作可持续发展。要继续办好2022－2023年中俄体育交流年，有序推进各项活动。中方高度重视共建“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作，愿同俄方以及联盟各国一道，全面落实好《中国与欧亚经济联盟经贸合作协定》，开展更高水平、更深层次的区域合作。

米舒斯京表示，今天我率俄罗斯政府几乎所有重要内阁成员一起同习近平主席会见，对习近平主席对俄罗斯进行国事访问表示热烈欢迎。习近平主席将俄罗斯作为连任后出访首站，意义特别重大，充分体现了新时代俄中关系的特殊性。俄中关系发展正处于历史最高水平，这有利于在当前国际形势下更好维护多边主义、促进世界多极化。俄中总理定期会晤机制在世界上独一无二。俄方期待同中方新一届政府密切协调合作，认真落实两国元首共识，加强两国全面战略协作伙伴关系。俄方愿同中方加强投资贸易、能源、天然气、和平利用核能、航空航天、科技创新、跨境交通物流等领域合作，就确保供应链产业链安全、粮食安全等问题加强沟通和合作。希望双方进一步密切文化、青年、体育等人文领域交流合作。

蔡奇、王毅、秦刚，以及俄罗斯联邦政府7位副总理等出席。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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