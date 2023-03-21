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外交部发言人：奉劝美方纠正打着人权、民主旗号侵犯他国人权、破坏世界民主的行径

2023年03月21日21:30 | 来源：新华网
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新华社北京3月21日电（记者王宾）外交部发言人汪文斌21日在例行记者会上表示，美方发布的《2022年国别人权报告》涉华内容充斥着政治谎言和意识形态偏见。奉劝美方躬身自省，纠正打着人权、民主旗号侵犯他国人权、破坏世界民主的行径。

有记者问：美国国务院3月20日发布《2022年国别人权报告》，美国国务卿布林肯就此发表讲话，再次对中国人权状况指手画脚，中方对此有何评论？我们还注意到中国外交部网站同日发布了《2022年美国民主情况》报告。发言人有何评论？

汪文斌说，《2022年国别人权报告》涉华内容充斥着政治谎言和意识形态偏见，年复一年的陈词滥调不值一驳。世人从美国年复一年发布人权报告中看到的不是各国的“人权问题”，而是美国的霸权霸道霸凌以及对己一套对人一套的虚伪双标。

“来而不往非礼也。既然美国热衷于为别国找问题，我们不妨帮助各国认识一下美国的真面目。”汪文斌说，3月20日，中国外交部网站发布《2022年美国民主情况》报告，大量列举事实和媒体专家看法，系统梳理和呈现过去一年美国民主的真实表现，揭示美国国内“民主”乱象及其在全世界兜售和强加所谓民主制造的混乱与灾难；揭露美国编造“民主对抗威权”虚假叙事，在全世界划分“民主和非民主阵营”，服务冷战战略的虚伪行径。

汪文斌说，再过几天，美国将举办第二届“领导人民主峰会”，向各国盘点和分派“民主兑现承诺”。“这些做法无论是打着道义的花言巧语，还是操着利益的掩饰手段，都隐藏不住美国将民主工具化、武器化，推行集团政治、服务维霸目标的真实目的。”

汪文斌指出，当今世界需要的，不是以民主的名义制造分裂，推行唯我独尊的单边主义，而是在《联合国宪章》宗旨和原则基础上加强团结合作，坚持真正的多边主义。当今世界需要的，不是打着民主的幌子干涉别国内政，而是践行真民主、摒弃伪民主，推进国际关系民主化。当今世界需要的，不是渲染、制造对抗，无益于携手应对全球性挑战的“民主峰会”，而是多干实事、着眼解决国际社会面临突出问题的团结大会。

“奉劝美方立即停止对他国指手画脚，躬身自省，纠正打着人权、民主旗号侵犯他国人权、破坏世界民主的行径。”汪文斌说。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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