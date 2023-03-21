新华社北京3月21日电（记者王宾、邵艺博）外交部发言人汪文斌21日表示，匈塞铁路贝尔格莱德-诺维萨德段（贝诺段）运营一年来，累计运送旅客超过293万人次，开启了巴尔干地区高速铁路新时代。匈塞铁路全线建成通车后，必将为提高中东欧国家间互联互通水平、助力中欧共建“一带一路”高质量发展作出重要贡献。

当日例行记者会上，有记者问：刚刚过去的这个周日是匈塞铁路贝诺段正式开通运营一周年的日子。塞尔维亚总理布尔纳比奇出席有关庆祝活动并表示，匈塞铁路已经成为塞尔维亚的新名片，塞正受益于“一带一路”倡议带来的成果。发言人对此有何评论？

汪文斌说，匈塞铁路连接塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，是“一带一路”重点合作项目，也是中国-中东欧国家合作的旗舰项目。匈塞铁路贝尔格莱德-诺维萨德段的开通，实现了中国与欧盟铁路技术规范的对接。运营一年来，将两地的通行时间从过去的90多分钟缩短为30多分钟，累计运送旅客超过293万人次，培训当地技术人员近300人次，开启了巴尔干地区高速铁路新时代。

汪文斌表示，匈塞铁路全线建成通车后，两国首都间铁路旅行时间将由8小时缩短到3小时左右，必将为提高中东欧国家间互联互通水平、助力中欧共建“一带一路”高质量发展作出重要贡献。

“除了匈塞铁路贝诺段开通一周年外，连接埃塞俄比亚与吉布提的亚吉铁路运营五周年庆典也于近日隆重举行。”汪文斌说，亚吉铁路是继坦赞铁路之后中国帮助非洲国家修建的又一条跨国铁路，也是非洲首条跨国电气化铁路，5年来累计发送旅客53万人次，发送货物743万吨，为当地提供就业5.5万人次，为促进当地经济发展、改善民生发挥了实实在在的作用。

“虽然这些铁路铺设在不同的大陆，但它们给沿线民众带去了同样的机遇。”汪文斌说，今年是习近平主席提出“一带一路”倡议十周年，志合者，不以山海为远。我们相信在中国和共建国家的共同努力下，“一带一路”合作将结出更加丰硕的成果，将更多的愿景变成现实，使更多的民众从中受益。

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