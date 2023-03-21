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综述：入侵伊拉克是极大的恶行——多名专家谴责美发动伊战的野蛮虚伪行径

2023年03月21日18:03 | 来源：新华网
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新华社日内瓦3月20日电 综述：入侵伊拉克是极大的恶行——多名专家谴责美发动伊战的野蛮虚伪行径

新华社记者聂晓阳

在美国发动伊拉克战争20周年之际，联合国日内瓦记者协会20日举行线上记者会。多名专家在会上谴责美国入侵、占领伊拉克的野蛮罪行，指出战争给伊拉克人民带来巨大伤痛，造成当地人权状况在各个层面恶化。

英国曼彻斯特大学国际人权法专家马丁·布朗表示，美国对伊拉克的入侵是以虚假理由假装进行“人道行动”的野蛮行径，显示了美国对国际法的公然藐视，暴露出美国政坛是“一个似乎谁都不需要负责、虚假正义的纸牌屋”。

布朗指出，伊拉克战争造成的动荡和混乱给当地民众带来巨大痛苦和灾难。然而，战争的发起者却几乎没有为其罪行承担任何后果。

非政府组织日内瓦国际正义中心执行主任纳吉·哈拉杰认为，美国入侵伊拉克是极大的恶行。战争开始后，美国表面上宣传伊拉克人将自主决定自己的前途，但实际发生的事正好相反。20年过去了，战争造成的破坏依然存在，伊拉克的人权状况在各个层面继续恶化。

“我们想明确指出一些国家的虚伪，尤其是当他们假装忘记自己曾经入侵过伊拉克的时候。”哈拉杰在回答记者提问时语气坚定地说。他指出，多年来，日内瓦国际正义中心一直推动在联合国人权理事会设立一个委员会，调查美国发动伊战以来当地发生的侵犯人权事件。但在美国等西方国家把持下，这一问题一直未被纳入人权理事会的讨论。

伊拉克巴格达大学工程学院前院长苏瓦德·阿扎维披露，美军在战争中使用了贫铀弹等各种非常规武器，给伊拉克人民的健康和环境造成巨大伤害。她引述已发表的研究数据说，由于这些武器的放射性影响，伊拉克民众癌症、先天畸形等病症发病率显著增长。

阿扎维有些激动地表示，作为在美国大学获得博士学位的学者，她多年来一直在向美国和国际杂志投递关于伊拉克的文章。当编辑们看到文章使用“入侵”字样时，没有人愿意发表她的文章，伊拉克被入侵的真相就这样因为美西方国家的话语霸权被掩盖了。

专家们表示，美国悍然发动战争，给伊拉克带来持续动荡、混乱，造成无数无辜平民死亡。20年过去了，这场灾难的制造者却不愿承担任何责任，还继续道貌岸然地扮演着“人权卫士”的角色。

在当天的记者会后，日内瓦国际正义中心发布其最新完成的报告《追责与正义：侵略伊拉克20周年》。报告认为，在策划入侵伊拉克的过程中，美国成功利用妖魔化萨达姆政权并美化战争目的，来掩盖其侵略的真实意图。

“在伊拉克被入侵和非法占领20周年之际，我们依然没有等到美国的正式道歉，更没有任何赔偿，也没有国际法庭的审判。”报告强调，伊拉克遭受侵略和占领的代价是巨大的，发动战争者必须被追究责任，受害者必须得到正义。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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