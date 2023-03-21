新华社联合国3月20日电 中国常驻联合国副代表耿爽20日在安理会朝鲜半岛核问题公开会上作两轮发言，指出美国威慑施压作法导致半岛矛盾激化，呼吁美国等撤销开展核潜艇合作的决定，以实际行动为政治解决半岛问题树立正确导向。

耿爽在第一轮发言中说，半岛形势发展至此，事出有因。朝方曾于2018年作出积极举措，但美方未按“行动对行动”原则作出善意回应，导致错失推进半岛无核化进程的重要机遇。今年以来，美国等继续在半岛及周边举行空前规模的联合军演，计划加大部署战略武器，这种威慑施压作法严重加剧了朝方的不安全感，导致矛盾激化。

耿爽强调，国际社会应正视半岛问题的症结，从历史中汲取经验教训，坚持推动问题的政治解决。安理会开展的讨论、采取的行动应当有助于缓和局势、恢复对话、促进团结，不能为了体现存在而开会发声。中方之所以对推动安理会发表主席声明等作法持保留态度，正是因为认为这种作法不具建设性，很可能为本已紧张的半岛局势注入新的刺激因素。美国一面打着防扩散的旗号要求朝鲜弃核，一面却向无核武器国家转让数以吨计的武器级浓缩铀，这是典型的双重标准。这种双重标准是对安理会信誉的严重损害。

耿爽说，美国等三国开展的核潜艇合作破坏国际核不扩散体系，刺激军备竞赛，危及地区和平安全，也不利于推进半岛无核化进程。中方呼吁个别国家倾听国际社会和地区国家呼声，摒弃冷战思维、集团政治，停止政治操弄，切实履行自身核不扩散义务，撤销开展核潜艇合作的决定，以实际行动为政治解决半岛问题树立正确导向。

在美国、英国代表第二轮发言后，耿爽作第二轮发言就其提出的联合军演、美英澳核潜艇合作问题进行集中回应。

耿爽指出，就在此时此刻，美国等还在进行近年来为期最长、规模最大的军演。演练的内容有“打击纵深目标”等等。从这些名字就知道到底是不是美国代表所称“防御性的”。这些威慑施压，只会加剧半岛的紧张局势。美英澳三国所谓遵守“最高核不扩散标准”的辩解，掩盖不了三方核潜艇合作本质系历史上首次由核武器国家向无核武器国家转让武器级高浓铀，将使澳大利亚轻易地跨过“核门槛”。这种作法构成了严重的核扩散风险，违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨。

耿爽强调，中方在半岛问题上的立场是明确的、一贯的，那就是致力于维护半岛和平稳定，致力于推动半岛无核化进程，致力于通过外交谈判解决问题。中方再次呼吁美、英及有关各方认真考虑中、俄在安理会共同提出的涉朝决议草案。草案出发点是推动缓解朝鲜人道局势和半岛问题政治解决。如果一些国家真心希望半岛形势缓和，真心希望维护半岛和平，就应该认真对待这份决议。

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