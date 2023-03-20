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热带气旋在马拉维致476人死亡

2023年03月20日21:25 | 来源：新华网
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新华社卢萨卡3月20日电（记者彭立军）利隆圭消息：马拉维灾害事务管理局19日晚发布通报说，热带气旋“弗雷迪”引发的洪水、强风和泥石流等灾害在该国南部造成476人死亡、349人失踪、918人受伤，超过49万人被转移安置。

马拉维总统查克维拉已宣布南部10个受灾最严重地区进入紧急状态，并呼吁国际社会提供更多人道主义救援。目前，马拉维政府已为灾民设立533个临时安置营地。由于大量学校被临时征用为安置营地，马拉维教育部已宣布南部地区学校3月底前停课。

马拉维还在遭受严重的霍乱疫情，自2022年3月开始的疫情已造成1600余人死亡。公众担心热带气旋带来的大量降雨可能让疫情恶化。

联合国人道主义事务协调办公室19日宣布，从联合国中央应急基金拨款550万美元，用于救助马拉维南部灾民。

世界气象组织说，“弗雷迪”形成于澳大利亚西北部印度洋海域，向西横穿印度洋，先后登陆马达加斯加、莫桑比克和马拉维。“弗雷迪”在莫桑比克和马达加斯加分别造成至少73人和17人死亡。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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