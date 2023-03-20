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俄罗斯总统普京：俄中关系是大国之间和谐与创造性合作的典范

2023年03月20日14:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月20日电 在国家主席习近平对俄罗斯进行国事访问前夕，俄罗斯总统普京20日在《人民日报》发表题为《俄罗斯和中国——面向未来的伙伴关系》的署名文章，向友好的中国人民致意，并表示俄中关系是大国之间和谐与创造性合作的典范，期待与习近平主席的会谈为双边各方面协作注入新的强大动力。

　　普京在文章中说，习近平主席此访意义重大，再次证明俄中伙伴关系具有特殊性，始终建立在互信、尊重彼此主权和利益的基础上。

　　文章说，十年来，坚实的俄中友谊继续不断加强，造福惠及两国和两国人民。两国关系进展令人惊叹，达到了有史以来最高水平并继续巩固旺盛。两国建立了极为信任的政治对话，是一种全面的新时代战略协作。

　　文章说，俄罗斯和中国始终致力于建立平等、开放、包容、不针对第三国的地区和全球安全体系。

　　文章指出，俄中关系是大国之间和谐与创造性合作的典范。他坚信，基于两国人民的战略抉择的俄中友谊和伙伴关系将继续增长强盛，使俄罗斯和中国幸福繁荣。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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