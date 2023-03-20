本报北京3月20日电 今日三版发表俄罗斯总统普京署名文章，标题为《俄罗斯和中国——面向未来的伙伴关系》。文章指出，很高兴能够在中华人民共和国主席习近平对俄罗斯进行国事访问前夕，在世界最大、最有权威的报纸之一发表文章向友好中国人民致意。此访意义重大，再次证明俄中伙伴关系具有特殊性，始终建立在互信、尊重彼此主权和利益的基础上。

文章指出，我们对即将举行的会谈寄予厚望。毫无疑问，此次会谈将为双边各方面协作注入新的强大动力。

文章指出，十年来，世界变化很大，不好的变化也不少，但最主要的东西还是没有改变，那就是坚实的俄中友谊继续不断加强，造福惠及两国和两国人民。两国关系进展令人惊叹，达到了有史以来最高水平并继续巩固旺盛。两国政治对话是极为信任的，是一种全面的新时代战略协作。

文章指出，俄罗斯和中国始终致力于建立平等、开放、包容、不针对第三国的地区和全球安全体系。在此，我们赞赏中国全球安全倡议发挥的建设性作用，这与俄罗斯在这一领域的立场相契合。

文章指出，俄中关系事实上就是当今地区乃至全球稳定的基石，促进经济增长，并成为国际事务中积极议程的保障。这种关系是大国之间和谐与创造性合作的典范。

《 人民日报 》（ 2023年03月20日 01 版）

(责编：赵欣悦、白宇)