人民网柏林3月18日电 （记者刘仲华）3月17日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在联合国人权理事会第52届会议代表七十五个国家就《世界人权宣言》（以下简称：《宣言》）通过75周年作共同发言，就落实《宣言》提出明确主张。

共同发言指出，《宣言》是具有里程碑意义的文献，对世界人权事业发展产生了深刻影响。75年来，国际社会为实现《宣言》树立的崇高目标不断探索前行，取得了重要成绩，同时也面临复杂严峻的挑战。《宣言》通过75周年纪念活动为重振《宣言》精神提供了重要契机。

为进一步落实《宣言》，共同发言明确提出：第一，要全面推进。经社文权利、发展权与公民政治权利相辅相成，同等重要，应予以同等重视、平衡推进，促进和实现人的全面发展。第二，要结果导向。要以人民为中心落实发展权，共同推动联合国2030年可持续发展议程，更好实现疫后复苏；关注新兴科技对人权的影响，保障弱势群体权利，打击一切形式的歧视，取消单边强制措施，消除不平等；鼓励国际金融机构在支持发展中国家促进和保护人权中发挥积极作用。第三，要相互尊重。人权实践是多样的。各国国情不同，历史文化、社会制度、经济社会发展水平存在差异，必须坚持人权普遍性与各国实际相结合，尊重各国自主选择的人权发展道路。第四，要对话合作。面对人权领域对抗性和极化加剧，各方应借此机会凝聚共识，积累互信，摒弃对抗分裂，避免将人权政治化、工具化，共同推进全球人权保护事业，为《宣言》注入新动力。

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