新华社安卡拉3月17日电（记者王腾飞）土耳其总统埃尔多安17日说，土耳其认可芬兰为加入北约所做出的努力，决定开始推进批准芬兰加入北约的相关程序。

埃尔多安当天在安卡拉与到访的芬兰总统尼尼斯托举行的联合新闻发布会上说，土耳其注意到芬兰近期在争取加入北约方面取得的实质性进展，芬兰满足了土耳其就自身安全关切提出的要求，土耳其决定开始推进批准芬兰入约的相关程序。

埃尔多安同时表示，他要求瑞典向土耳其引渡120名“恐怖分子”，但瑞典一直没能做到，这是土耳其无法推进批准瑞典加入北约的原因。

尼尼斯托对埃尔多安的决定表示欢迎，同时表示芬兰仍然希望看到瑞典加入北约，并认为芬兰不会在没有瑞典的情况下正式成为北约成员国。

按照土耳其的立法程序，土耳其大国民议会将就批准芬兰加入北约的议题进行表决。

由于瑞典此前发生针对土耳其的示威活动，土耳其曾照会瑞典大使，就示威活动提出抗议。埃尔多安曾表示，土耳其对芬兰加入北约持积极态度，而对瑞典则不是。

瑞典和芬兰2022年5月申请加入北约。同年7月，北约30个成员国的代表签署芬兰和瑞典加入条约的议定书。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准瑞典和芬兰加入北约。

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