本报记者 肖新新 隋 鑫

“世界越是动荡不安，中俄关系越应稳步向前。”中国驻俄罗斯大使张汉晖日前在接受中国媒体联合采访时表示，不论国际风云如何变幻，在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系必将在更高水平上不断前进。

张汉晖说，中俄元首保持密切交往，就双边合作和重大国际问题交换意见，这是两国关系发展的指南针和定盘星。习近平主席同普京总统就推动中俄关系提质升级、维护地区安全稳定、推动构建人类命运共同体达成一系列重要战略共识。10年来，中俄关系进入新时代，双边合作取得新成果，战略协作达到新水平。

张汉晖介绍，面对新冠疫情延宕、国际形势复杂演变和全球经济复苏乏力等多重考验，中俄经贸合作逆势前行。2022年，中俄货物贸易实现了1902.7亿美元的历史突破。能源贸易在双边贸易中的“压舱石”作用进一步凸显，中国对俄出口机电产品、汽车及零部件等均取得较大幅度增长。本币结算比重持续增长，俄银行广泛开展人民币业务。中俄地方合作不断深化，有关地方机构和企业积极参加进博会、广交会、东方经济论坛、圣彼得堡国际经济论坛等，深入对接合作需求，充分释放合作潜力。黑河公路桥、同江铁路桥等界河桥相继通车，跨境物流运输通道进一步拓宽。中方优化调整防疫措施以来，两国口岸通关逐步恢复至疫情前模式，有力保障了双方人员和货物往来畅通。

“今年前两个月中俄贸易增长势头依然迅猛，双边贸易额达336.9亿美元，同比增长25.9%，成功实现‘开门红’。”张汉晖认为，这再次表明中俄经贸合作的基本盘依然稳固。中俄作为两大邻国，政治互信强，经济互补性高，合作潜力足，越来越多俄方企业对开展对华合作展现出强烈意愿。“我们相信，2023年中俄贸易必将再创新高，力争年内实现两国元首确立的2000亿美元贸易目标。”

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。张汉晖指出，在中俄两国关系发展的历史进程中，人文合作始终发挥重要作用。2022年，中俄两国元首实现了“冬奥之约”，习近平主席和普京总统在北京冬奥会时宣布启动2022—2023年中俄体育交流年，同时也发出了反对体育政治化的呼吁，具有非同寻常的意义。

张汉晖介绍，在中俄体育交流年框架下，两国体育界之间的合作更加紧密。中国国家冰球队、手球队、单板滑雪等运动队来俄参加训练，一批高水平的俄籍教练赴华任教，第三届中俄冬季青少年运动会在中国长春成功举办。在文化领域，驻俄使馆举办的中国大使杯围棋赛、“欢乐春节——中国文化庙会”等活动广受好评，俄方在中国举办的“俄罗斯文化节”也获得中国民众广泛关注。

“今年年初，随着我国疫情防控措施优化调整，中俄两国各项人文交流活动蓄势待发。”张汉晖表示，根据中俄两国文化部门签署的协议，今年将在俄罗斯举办“中国文化节”，中国文化和旅游部将在俄举办展览，派演出团体来俄交流等。此外，今年在中俄体育交流年框架内还将举办一系列内容丰富的体育交流活动。

2023年是人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议提出十周年。张汉晖指出，俄罗斯是中国共建“一带一路”合作中的重要伙伴，中俄携手构建人类命运共同体，两国合作的内生动力和特殊价值不断显现。

“10年来，历经国际风云考验，中俄新时代全面战略协作伙伴关系日益成熟坚韧。”张汉晖认为，中俄成功走出了一条大国战略互信、邻里友好的相处之道，两国关系从不针对第三方，也不受第三方干扰，更不接受第三方的胁迫。

“习近平主席此次对俄罗斯进行国事访问，对新时代中俄关系具有里程碑意义，将为中俄关系注入强大的推动力，推动两国关系在高水平上持续向前发展。”张汉晖说。

（本报莫斯科3月17日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月18日 02 版）

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