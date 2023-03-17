新华社瑞士伯尔尼3月17日电 专访：中国现代化建设之路开启人类新篇章——访瑞士历史学家、伯尔尼艺术学院名誉教授施耐德

新华社记者聂晓阳 姜雪兰

瑞士历史学家、伯尔尼艺术学院名誉教授贝亚特·施耐德日前接受新华社记者采访时表示，中国通往现代化的征程避免了西方化，开启了人类新篇章。

去年年底，施耐德出版中国研究专著《中国通往现代化的长征：非欧洲中心主义的观点》。短短几个月来，这本书在瑞士、德国乃至更多欧洲国家引发广泛积极评价。

施耐德说，中国政治稳定，政策务实，注重长远战略，这与西方急功近利和充满党派斗争的模式迥然不同，是中国模式取得成功的一个重要因素。

施耐德表示，一些国家的“恐华症”是西方对自身实力衰落且失去全球秩序绝对控制权的一种“无奈”表现。他说，“恐华症”的本质是西方中心主义，其特征是西方只关注自身价值和利益，并通过各种手段向其他国家输出自己的价值观。

施耐德认为，当前某些西方国家对中国进行指责缺乏事实根据，充斥着极端的选择性，这背后是旨在打压中国崛起的西方意识形态宣传和煽动恐惧、断章取义、人为突出制度差异的西方媒体议程设计。

施耐德表示，今天的中国日益强大，成为世界上非常重要的国家，这会促使越来越多的人通过各种方式了解中国，包括学习中国悠久的历史文化。

他说，几千年来，中国人的思想中始终有“天下”观念，它强调不同文明、不同民族之间的和谐以及凝聚力，崇尚兼容并蓄、海纳百川。相反，美国等以西方中心主义作为其精神内核，奉行“赢者通吃”，对非西方道路显现出不认同、不尊重和不妥协的傲慢，这是西方对华认知出现偏差的深层次原因。

施耐德强调，中国日益强大的根本原因是有中国共产党的领导。“中国共产党是一支有创造力的力量，中共赢得人民支持的一个重要原因是对群众路线的贯彻和坚持。”

在施耐德看来，中国使近1亿人摆脱绝对贫困，这不仅是人类历史上最伟大的文明成就之一，也是世界上最伟大的民主浪潮，这一成就“使人们免于匮乏和恐惧的权利得到空前保障”，“中国可以说是世界上对这项人权实现得最好的国家”。

施耐德表示，“我对中国的未来充满信心，相信中国一定会如期实现第二个百年目标，并在应对全球挑战中发挥越来越重要的积极作用。”

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