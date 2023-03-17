新华社新加坡3月17日电 专访：中国式现代化为其他国家实现现代化提供新思路——访新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚

新华社记者蔡蜀亚 李

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚日前在接受新华社记者专访时表示，中国式现代化表明现代化不等于西方化，为国际社会特别是广大发展中国家提供新思路。

“现代化从来就不是西方化。”陈刚说，虽然现代化的概念起源于西方，但放眼世界，很多国家走的现代化道路并不是全盘西化，在政治社会制度上都不同程度保留自身特色。

谈及中国式现代化的显著特点，陈刚认为，在中国式现代化中占据重要地位的不仅是物质文明的现代化，精神文明也要与之协调发展，从而实现物质的全面丰富和人的全面发展。

陈刚指出，中国式现代化同时关注人与自然的和谐共生，强调可持续发展模式。“中国式现代化对科技、农业、工业、安全和社会文化等诸多领域的发展进步提出综合要求，是一个全面的现代化进程”。

陈刚表示，中国式现代化是一种新的发展模式，对国情相近或处于相似发展阶段的其他国家具有借鉴意义。同时，中国式现代化进程还将为东南亚地区带来强劲发展动力。

陈刚表示，中国式现代化覆盖领域多，为中国同新加坡以及东南亚地区合作创造了新机遇。“中国的现代化进程为周边国家发展提供了巨大空间，有助于推动实现区域一体化发展。”

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