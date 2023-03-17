新华社哈瓦那3月16日电（记者林朝晖）由中国驻古巴大使馆和古巴国家装饰艺术博物馆共同主办的“纯色·中国瓷器展”16日在位于哈瓦那贝达多区的古巴国家装饰艺术博物馆拉开帷幕。

古巴国家装饰艺术博物馆位于一座建于1927年的宫殿内，藏品超过3万件。此次展出的48件纯色瓷器精品选自该馆1400余件馆藏中国瓷器，包括花瓶、饮食器皿、笔筒等多个品类，主要为中国宋、明、清代景德镇、德化、龙泉等地佳品，展览将持续至4月下旬。

中国驻古巴大使马辉、装饰艺术博物馆馆长尤万尼、古巴国家文化遗产委员会主席比尔亨，以及多国驻古使节、在古华人艺术家等120余人出席开幕式。

马辉在开幕式上说，瓷器是中国呈现给世界的精美名片，唐三彩、宋瓷、元青花、清代釉彩大瓶等瓷器品类闻名世界。此次展览有助于促进中古人文交流、文化相融、民心相通。

曾在中国景德镇陶瓷大学留学的尤万尼表示，自中国瓷器诞生以来，纯色一直是几大瓷器产地的重要标志之一。此次展览旨在展示中国瓷器的独特性和丰富性，使古巴民众近距离感受和了解中国文化。

比尔亨表示，古中传统友谊源远流长。自176年前华人抵古以来，中国文化对古巴产生深远影响。期待此次中国瓷器展进一步密切两国人民的了解和友谊。

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