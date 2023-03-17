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马耳他圣玛格丽特中学“中国角”展示研学成果

2023年03月17日16:32 | 来源：新华网
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　　新华社瓦莱塔3月16日电（记者陈文仙）马耳他圣玛格丽特中学“中国角”学生研学成果报告会16日在位于首都瓦莱塔的马耳他中国文化中心举办。

　　此次报告会围绕中国茶具的历史及对西方茶文化的影响、中国丝绢玩偶的制作历史和发展、皮影历史和制作、中国服饰及纺织业发展等多个项目展开。在报告会上，6组学生代表分别从不同角度讲述了他们对相关主题的研究和理解。

　　中国驻马耳他大使于敦海在致辞中表示，同学们在“中国角”老师指导下，将中国文化、历史和科技发展与课堂学习有机结合，勤学奋进，成绩显著。希望大家继续积极参与中马人文交流，做文明互鉴的促进者和人民友好的传承者。

　　马耳他教育部官员克洛迪娜·马斯卡特表示，不论对圣玛格丽特中学还是马耳他整个教育界，“中国角”都是一个伟大的项目。它给予了马耳他中学生认识中国、了解中国文化的机会，期待有机会能让更多马耳他学生和民众了解“中国角”。

　　圣玛格丽特中学是马耳他一所综合性公立学校，2010年在中方支持下创办“中国角”。近年来，“中国角”已成为当地学生接触中国文化的重要“课堂”。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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