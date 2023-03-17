新华社联合国3月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团公参孙志强16日表示，国际社会应共同伸出援手，帮助阿富汗实现和平、稳定、发展、繁荣，支持阿富汗人民早日走出困境，开创美好未来。

孙志强当天在安理会表决阿富汗问题相关决议后的解释性发言中表示，中方欢迎安理会一致通过联合国阿富汗援助团（联阿援助团）授权延期、授权联合国秘书长开展独立评估两项决议。当前阿富汗正处和平重建的关键阶段，面临安全、人道、经济等多重严峻挑战。各方应支持联合国在支持阿富汗人民早日走出困境方面发挥重要作用，支持秘书长特别代表继续开展工作，鼓励联阿援助团继续全面、平衡落实安理会第2626号决议规定的授权，帮助阿富汗缓解人道局势、促进经济发展、提高治理能力。

孙志强说，国际社会在阿富汗问题上有共同期待，也有不少现实关切。要想真正解决问题，就离不开相互尊重、保持耐心、有效接触，而不能一味施压甚至制裁。安理会已决定，要求联合国秘书长在同阿富汗当局等各方充分沟通的基础上，对阿富汗局势进行一项独立评估。当前形势下，中方期待评估聚焦阿富汗面临的最紧迫困难，重点关注帮扶阿富汗缓解人道危机，促进阿富汗经济社会发展，支持同阿富汗当局开展接触，就推动国际社会加强综合协调提出前瞻性建议。单边制裁加剧阿富汗人道危机，评估也应予以密切关注。

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