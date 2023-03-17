新华社卢萨卡3月17日电（记者彭立军）利隆圭消息：马拉维灾害事务管理局16日晚发布通报说，热带气旋“弗雷迪”引发的洪水、强风和泥石流等灾害已造成该国南部地区326人死亡、201人失踪、796人受伤，超过18万人流离失所。

马拉维总统查克维拉16日视察灾区，并发表电视讲话，向全国通报受灾情况和救援措施。他说，此次风暴造成的灾害是几十年来最严重的一次，破坏程度令人难以置信。他再次呼吁国际社会提供更多人道主义援助。

15日，查克维拉宣布全国哀悼14天，并拨款150万美元用于救灾。目前，马拉维政府已为灾民设立317个临时安置营地，医疗、军队、警察和红十字会等多部门联合救援行动仍在进行中。

马拉维气象部门表示，该国局部地区近日仍会有降雨和雷暴天气。

另外，“弗雷迪”在莫桑比克和马达加斯加两国还分别造成至少73人和17人死亡。

世界气象组织说，2月6日被命名为“弗雷迪”的热带气旋形成于澳大利亚西北部印度洋海域，向西横穿印度洋，先后登陆马达加斯加、莫桑比克和马拉维。

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