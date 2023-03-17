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朝鲜进行洲际弹道导弹发射训练对美韩军演再发警告

2023年03月17日14:47 | 来源：新华网
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　　新华社首尔3月17日电 据朝中社17日报道，朝鲜16日进行洲际弹道导弹发射训练，旨在展示本国战略部队“超强力反制态势”，回应美韩对朝进行“挑衅、侵略性质浓重的大规模战争演习”。朝鲜最高领导人金正恩现场指导发射训练。

　　报道说，朝鲜16日在平壤国际机场发射一枚“火星炮-17”型洲际弹道导弹，导弹上升高度超过6000公里，飞行距离约为1000公里，导弹最后准确落入朝鲜东部公海目标水域。

　　金正恩表示，此次训练再次证实朝鲜核战略武装力量运行系统的可靠性。他重申朝方“以核制核，以正面对抗回答正面对抗”的立场，并强调保持战略武装力量的迅速应对能力，以遏制任何武装冲突和战争。

　　朝鲜《劳动新闻》17日刊发评论员文章称，此次导弹发射训练具有“明确预示”意义。文章援引朝鲜核武力政策法令，称该国核武装力量“并非为打广告而存在”，朝方将根据该法令对侵害其主权和安全的行为作出坚决回应。文章敦促美方“立刻停止鲁莽的反朝军事挑衅和战争演习”。

　　韩美两国军队13日正式启动“自由之盾”联合军演。韩国国防部表示，军演将持续至本月23日，旨在“检查联合防卫态势”，进一步加强韩美同盟应对能力。近期，朝方对此频频发出警告。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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