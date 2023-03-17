新华社联合国3月16日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵16日在安理会安全部门改革问题公开会上呼吁冲突后国家坚持统筹好安全和发展两件大事。

戴兵表示，不少冲突后国家面临武装团伙、暴力极端主义、族群冲突等安全威胁，专业、高效、尽职的安全部门是国家发展建设的重要保障。安全部门改革涉及领域多、任务重，难以一蹴而就，只有与国家发展规划、经济社会发展水平相适应，统筹好安全、经济、法治等领域改革，平衡合理分配资源，才能获得持久动力，赢得各方支持。在消除贫困和可持续发展方面加大投入，有利于为安全部门改革提供更坚实的物质保障。

戴兵指出，冲突后国家推动安全部门改革面临能力建设不足、资源有限等挑战，国际社会和联合国相关机构要积极提供建设性帮助。要把帮助的重点放在情报预警、应急处置、装备后勤等方面，支持非洲国家提升反恐维稳能力。

戴兵说，中方支持以非洲方式解决非洲问题，支持非洲区域组织发挥引领作用，鼓励各国加强经验分享，形成合力。中国—联合国和平与发展基金近年来把支持非洲安全部门改革作为重点之一，先后为刑事司法应对、制订国家反恐计划及培训课程等项目提供支持，取得积极效果。中方愿同其他国际伙伴深化合作，加强对非洲的支持。

关于制裁问题，戴兵表示，近年来，苏丹、南苏丹、刚果（金）、中非等国强烈要求安理会解除武器禁运等制裁措施，认为这些措施严重阻碍了本国安全能力建设和安全部门改革进程。非盟多次通过相关决议，形成了共同立场。一些国家发起单边强制措施，滥施长臂管辖。有关做法严重违反联合国宪章宗旨和原则，对非洲等发展中国家促进发展、维护安全形成严重干扰。反对单边强制措施是国际社会长期、一贯的呼声。中方敦促部分西方国家立即取消单边强制措施，避免继续给有关国家和平稳定和人道局势带来负面影响。

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