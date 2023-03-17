继“北溪”天然气管道爆炸泄漏后，又一条由俄罗斯向欧洲运送石油的大型管网系统——“友谊”输油管道，被发现多个爆炸装置。

俄罗斯石油管道运输公司发言人伊戈尔·杰明表示，当地时间14日晚和15日上午，该公司工作人员在一些已经毁坏的塑料箱中，发现了装有钢球形的弹头。据推测，这些箱子很可能是通过无人机投掷到地面发生碰撞后毁坏的。杰明还说，15日下午，有人曾看到另一个物体从一架无人机上被扔下来。

俄罗斯石油管道运输公司表示，新济布科夫泵站今年以来都没有运行，储油罐内没有石油。从爆炸装置本身来看，投放该装置的人可能并不打算摧毁该泵站，打击目标或为该泵站的工作人员，目前调查正在进行中。

“友谊”输油管道是俄罗斯向中欧、东欧运送石油的大型管网系统，该管线起点位于俄罗斯西南部萨马拉州，北线经白俄罗斯通往波兰和德国，南线经乌克兰通往捷克、斯洛伐克和匈牙利。自俄乌冲突爆发以来，欧盟已对俄实施了包括化石能源禁运在内的多轮制裁，但“友谊”输油管道得到制裁豁免。

(责编：崔译戈、刘洁妍)