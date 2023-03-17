“反对党在故意制造丑闻”，加拿大调查“干预选举”引发党争闹剧

【环球时报驻加拿大特约记者 田生商】据路透社加拿大分社报道，3月15日，加拿大联邦总理特鲁多任命前加拿大总督戴维·约翰斯顿出任“外国干预加拿大选举”特别调查员。

特鲁多的任命并未直接点任何国家的名字，约翰斯顿所负责的“调查”也并不是直接针对所谓“外国干预加拿大选举”，而仅仅是就“是否需要进行专门调查”的调查。对此，路透社称，按照加拿大的“惯例”，该调查过程将持续至少几年之久。

公开资料显示，约翰斯顿现年81岁，2010年至2017年任加拿大总督，任职期间经历了联邦保守党和联邦自由党的执政，本人是无党派人士。有分析认为，特鲁多选择此人，明显有调和意味。

迫于反对党的压力，特鲁多政府3月6日宣布对“外国干预加拿大选举”传闻展开多项调查。连日来，加拿大三大反对党(联邦保守党、联邦新民主党、魁北克人集团)试图强行传召内阁和执政党政要就此事到议会作证。加拿大广播公司和《环球邮报》报道称，在这种形势下“传召作证”成了一出政党博弈大戏：3月14日，联邦自由党议员第四天通过故意在会场读报、闲聊和“慢节奏”动作，阻止反对党强招总理府幕僚长特尔福德就“中国干预加拿大选举”到下院作证的企图，联邦保守党议员库珀指责此举表示总理有所隐瞒。执政党议员如罗马纳多和龙韦恩等均指责“反对党在故意制造丑闻”，并质疑这种做法是“将国家资源浪费在加拿大人并不关心的领域”。

值得一提的是，对阵中一方——三大反对党的代表政治立场都有差异，而执政的联邦自由党的代表此前有过向反对党议案倒戈的“前科”。加媒称，此次反对党和执政党双方阵垒分明，表明所谓“外国干预选举”，实际上是一次围绕加拿大执政党资格合法性的博弈。

“外国干预选举”传闻发酵至今，越来越多加拿大各界人士开始质疑加拿大部分媒体、反对党炒作渲染此事，有“煽动种族歧视”之嫌。据CTV等多家媒体报道，在被反对党连日轮番“轰炸”后，来自执政党的前座议员范登贝尔德对记者脱口说出“我不会为中国工作，我是白人，我有荷兰血统”的话。对此有评论者指出，在“多元文化”在台面上被视作“政治正确”的加拿大，这番言论不仅会引起华裔和其他少数族裔的反感，而且很可能被此前同样宣扬种族歧视的反对党抓住小辫子，反过来指责、嘲笑她和执政党“政治不正确”。

16日，中国外交部发言人汪文斌再次强调，我们一贯反对任何国家干涉其他国家的内政，我们没有兴趣也不会干预加拿大的内政，加方应停止发表不负责任的言论。

(来源：环球时报)

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