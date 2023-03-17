据新华社日内瓦3月15日电 （记者陈斌杰）为期两天的世界贸易组织（WTO）贸易与环境委员会正式会议15日结束。会议期间，各方就环境政策的贸易影响展开讨论，中方要求对欧盟碳边境调节机制开展多边专题讨论的提案受到世贸组织成员广泛关注。

中方提案指出，贸易政策正越来越多成为各国实施环境政策的工具，一些环境政策措施涉及的贸易问题引发争议。其中一些措施被诉诸世贸组织争端解决机制，另一些措施则在世贸组织相关例会和审议机制上被反复提及。

中方提案表示，世贸组织是监督审议贸易政策的重要场所，旨在实现环境目标的贸易政策应当符合世贸组织基本原则和规则，避免构成保护主义措施和绿色贸易壁垒。世贸组织应当在通过贸易政策助力环境可持续性、预防贸易摩擦等方面发挥更大作用。就此，各方开展建设性的多边专题讨论是推动多边合作的第一步。

中方提案呼吁，以世贸组织贸易与环境委员会为平台，就环境政策涉及贸易的内容及其影响开展多边专题讨论，聚焦那些影响面广、成员关注度高的环境政策和措施。

中方提案建议，在今年6月的贸易与环境委员会会议上，就欧盟碳边境调节机制开展多边专题讨论。中方指出，2022年10月世贸组织贸易与环境委员会例会会议纪要文件显示，碳边境调节机制一共出现了58次，表明许多成员关注该议题。挪威、菲律宾、新加坡、印度、巴西等世贸组织成员表示，中方提案具有建设性。印度还表示，中方提案符合世贸组织第十二届部长级会议授权。

《 人民日报 》（ 2023年03月17日 16 版）

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