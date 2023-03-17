宗海合

维护南海和平稳定符合中国与东盟国家的共同利益，也是中国与东盟国家的共同责任。只要中国和东盟国家坚定信心，沿着正确轨道前行，就一定能实现早日达成“准则”的目标

中国是海洋大国，海上邻国众多，始终致力于同各方一道推进海洋治理，更好地保护、开发和利用海洋，推动构建海洋命运共同体。中国同东盟国家正积极推进“南海行为准则”磋商，探索制定由地区国家主导的海上规则和制度安排，这是地区海洋治理的一次重要实践。

为维护南海和平稳定，早在上世纪90年代，中国同东盟国家就开启了商谈制定地区海上规则的努力。2002年，中国和东盟十国在柬埔寨金边正式签署《南海各方行为宣言》。这是中国与东盟国家在南海问题上签署的首份政治文件，确立了各方处理南海问题的基本原则和共同规范。

《南海各方行为宣言》确立了由直接有关的主权国家通过友好磋商和谈判，以和平方式解决它们的领土和管辖权争议的重要共识，明确了各方保持自我克制，不采取使争议复杂化、扩大化和影响和平与稳定的行动等规范，指明了各方推进互信措施和海上务实合作的优先方向。各方同意把制定“南海行为准则”作为长远目标写入《宣言》。在《宣言》精神的指引下，南海问题总体被纳入对话合作的轨道，南海局势在中国和东盟各国共同努力下保持总体稳定。

近年来，国际和地区形势发生了一系列变化。美国等域外国家频繁插手南海，不断推高地缘政治风险。面对新形势，中国和东盟国家共同推进“南海行为准则”磋商，为南海和平稳定提供更强有力的制度保障。目前磋商还在进行中，但“准则”的主要功能、基本要素、未来影响是明确的。

南海问题涉及领土主权和海洋权益争议，高度复杂敏感，短期内难以彻底解决。制定“南海行为准则”的目的，就是在南海确定一套相对清晰的规则，通过增进各方信任，开展海上合作，预防和管控意外事件，为争议的解决创造有利条件。“准则”并不用于解决领土和海洋划界问题，不会影响各方在南海问题上的立场主张，也不会影响当事国谈判协商解决海上争议。

《南海各方行为宣言》是较为原则的文件，主要内容共有10条。“南海行为准则”是《宣言》的升级版和增强版，内容将更丰富、更具体，可操作性也会更强。“准则”将结合南海形势最新发展以及地区国家的共同需要，进一步拓展海上合作领域和内容，在海洋环保、科研、搜救、生物资源养护等方面提出更多可积极作为的“正面清单”。“准则”也将在规范各方军事、执法等海上活动，管控意外事件等方面确定更多不可为的“负面清单”。这些清单所规定的内容必将成为地区国家守护南海和平稳定的重要指南。

“南海行为准则”将为南海海上秩序提供更强有力的制度保障，必将惠及沿岸国人民，也将使世界各国普遍受益。当然，“准则”不会是南海治理的终点。相比世界其他闭海、半闭海，南海的合作潜力远未被充分挖掘。地区国家在致力于解决南海问题的同时，也应借鉴其他地区的经验，推动尽早建立符合地区实际、具有地区特色的南海沿岸国合作机制，朝着把南海建成和平之海、友谊之海、合作之海的目标持续努力。

维护南海和平稳定符合中国与东盟国家的共同利益，也是中国与东盟国家的共同责任。制定“南海行为准则”是中国和东盟国家共商共议、群策群力的过程。在此过程中，存在分歧在所难免，需要一个磋商交流的过程。但一份成功的“准则”体现的应该是各方利益的最大公约数，并平等地约束各方。域外国家应充分尊重地区国家推进“准则”磋商的努力，而非挑动是非，制造矛盾，人为给磋商添堵。

中国维护南海和平稳定的决心坚定不移，推进“南海行为准则”磋商进程的诚意始终如一。只要中国和东盟国家坚定信心，沿着正确轨道前行，就一定能实现早日达成“准则”的目标。

（作者为国际问题观察员）

《 人民日报 》（ 2023年03月17日 16 版）

(责编：卫嘉、袁勃)