徐文欣

3月4日，2022年度感动中国颁奖典礼举办，86岁的归侨科学家陈清泉被评为年度人物。

在给他的颁奖词中写道：“你是先行者，你是领航员。在新能源的赛道上，驰骋了四十多年，如今，你和祖国，正在超车。”

“祖国强大，华侨华人才能站起来”

陈清泉祖籍福建省漳州市，1937年出生于印度尼西亚马吉朗市的一个华侨家庭。他著作等身，发表了450多篇论文、17本书和10个专利；他荣誉无数，曾获英国皇家工程院菲利普亲王勋章，被誉为“电动汽车之父”，被《亚洲新闻》评为“亚洲最佳创新者”……

成长于第三代华侨家庭，陈清泉6岁被送入印尼马吉朗市荷华小学读书。除了学校使用的主要语言荷兰语外，课余时间父亲还为他请来了英语教师，再加上家中日常使用的闽南语和印尼话，他体会着多样的文化氛围。

多元文化让陈清泉更加热爱自己的祖国。他说，只有祖国强大，华侨华人才可以站起来。也是在那时，陈清泉萌生了要回国求学的想法。

1953年，16岁的陈清泉考入北京矿业学院（现中国矿业大学）机电系，毕业后他留校担任助教，主讲电机学，期间还被保送到清华大学在职读研究生。

在被借调至煤炭工业部期间，陈清泉参与编写了中国第一部《煤矿电工手册》，为煤炭部动力处组织自动化工作组设计、试制低频发电机。

把低频发电机组系列产品研制成功之外，陈清泉研制了中国早期的直线电机，包括用于发射鱼雷的直线电机加速器、自动绘图仪用的步进直线电机等。

“希望帮助祖国抓住机遇”

为方便照顾父母，陈清泉后来南下香港。当时，内地学历并不被香港高校所认可，陈清泉一边考试应聘，一边在香港大学攻读博士研究生课程。

1982年，陈清泉博士毕业，并留校任教于电机电子工程学系。他预判出电动汽车的发展前景，以此为研究方向，希望帮助祖国抓住机遇。他创造性地把汽车、电机、控制等技术融合到一起，形成一门全新学科。

陈清泉提出的电动汽车研究核心和总体指导思想，将汽车技术、电机技术、电力驱动技术、电力电子技术和现代控制理论有机地结合起来，为现代电动车学奠定了基础，并多次荣获国际性科技杰出成就奖。作为世界电动车协会的创办人和轮值主席，他被誉为“电动车三贤士”之一。

上世纪90年代，陈清泉设计了电动汽车HKU2001。汽车采用高能量电池和智能化的电池能量管理系统，爬坡能力十八度，最高一次充电可以行驶160公里（在当时是先进的指标）。一经亮相，便引起了全球瞩目。

1997年7月1日，香港回归祖国。同年，陈清泉当选为中国工程院院士。

“科学家没有退休”

2017年6月，80岁的陈清泉牵头，与香港其他23位院士一起，给习近平主席写了一封信，表达了香港科技工作者报效祖国的迫切愿望和促进科技创新的巨大热情，同时也期待国家能够帮助解决一些影响科研发展的问题。

“我没有想到，习近平主席这么快就作出了重要批示，勉励香港科技工作者融入国家建设，并责成中央有关部门予以落实国家科研经费过境香港使用等问题。”陈清泉在接受采访时曾说，掣肘两地科研交流的壁垒终被破除，粤港澳大湾区的科技创新迈上一个新的台阶。

今天，86岁的陈清泉仍然在为中国的科技发展贡献力量。在感动中国颁奖典礼的现场，他说，希望在有生之年能够亲眼看到祖国大大小小的马路，不单是汽车，轮船、高铁、飞机都是电动的。

（来源：中国侨网微信公众号）

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