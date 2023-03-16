新华社联合国3月15日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵15日在安理会表决联合国南苏丹特派团授权延期问题决议后作解释性发言，对美国作为决议草案执笔国的表现表达不满。

他说，令人遗憾的是，安理会刚刚表决的决议草案中的一些内容片面向南苏丹施压，给予联合国南苏丹特派团的授权也没有充分考虑实际情况，掺杂了某些国家的政治私利，因此中方不得不在表决中投了弃权票。

他说，国际社会应当客观看待南苏丹所处的发展阶段和完善国家治理面临的困难和挑战，给予南苏丹必要的耐心和鼓励。但这份决议草案措辞严厉、内容失衡。选举、财政、资源管理等问题，在任何国家都属于内部事务。决议草案在没有征得南苏丹同意的情况下，就这些问题提要求、开条件，明显超出正常和合理的限度。

他说，当事国承担保护平民的首要职责。维和特派团的任务不是取代当事国政府，而是帮助政府加强能力建设，支持其履行保护平民的责任。当事国同意、中立、仅限于自卫或履行安理会授权时使用武力，是不能逾越的维和基本原则。令人惊讶的是，决议草案初稿的表述远远超出维和行动基本原则。在包括出兵国在内多方强烈要求下，有关争议性内容最终有所修改，但还是过度强调使用武力作为保护平民的优先手段。中方作为联合国南苏丹特派团的主要出兵国，对此持强烈保留意见。

他说，担任执笔国不是特权，而是责任。执笔国要始终保持客观公正，充分听取当事国意见，照顾各方合理关切和诉求，而不是置之不理、有意忽视，执意将国别立场凌驾于当事国意见和安理会集体意见之上，甚至在尚存分歧的情况下停止磋商、强推表决。中方敦促有关国家展现作为执笔国应有的公正和包容，真正为凝聚共识付出努力。

安理会15日通过第2677号决议，决定将联合国南苏丹特派团的授权延期一年。决议草案获得13个安理会成员支持，中国和俄罗斯投了弃权票。

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