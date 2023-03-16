新华社莫斯科3月15日电 专访：“全球文明倡议值得深入研究并坚持不懈地加以落实”——访俄罗斯共产党中央委员会副主席诺维科夫

新华社记者刘恺

“习近平总书记提出的全球文明倡议值得高度关注、深入研究并坚持不懈地加以落实。”俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫15日在接受新华社记者专访时如是说。

中共中央总书记、国家主席习近平15日在北京出席中国共产党与世界政党高层对话会，并发表题为《携手同行现代化之路》的主旨讲话。他在讲话中提出全球文明倡议，倡导尊重世界文明多样性，弘扬全人类共同价值，重视文明传承和创新，加强国际人文交流合作等。

诺维科夫表示，此次对话会具有标志性意义，体现与会各方的统一目标和共同利益，成为习近平总书记推动建设公正的世界秩序的又一明证。

在他看来，习近平总书记提出的全球文明倡议是对话会的最重要成果，推动这一创新理念的落实，“可以使全人类更接近实现可持续发展、公平正义和共同繁荣的重要目标”。

“当今世界面临非常严峻的挑战。习近平总书记提出的每一项新的重要倡议都是对和平、责任意识、可持续与和谐发展的呼吁。落实习近平总书记提出的构建人类命运共同体理念，是切实建设公正的世界秩序的关键。”诺维科夫说。

诺维科夫曾多次访问中国，对中国近十年来现代化建设成就有切身感受。他指出，中国式现代化开创了人类文明的新形态，将对世界历史进程产生越来越大的影响。“中国共产党为推动人类文明发展和保障世界和平稳定作出巨大贡献。”他强调。

“中国取得的成就不仅对自身具有重要意义，还对所有追求独立自主的国家和人民具有重要意义。正如俄共中央主席根纳季·久加诺夫所说，中国式现代化能够为实现可持续发展、促进社会和谐、增进全球数十亿民众福祉提供重要借鉴。我坚信，其他国家和地区在推动自身发展时，应该更加充分地了解并多方面借鉴中国经验。”诺维科夫说。

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