近日，奥地利维也纳大学数字文献部教授汉尼斯·费尔纳接受了中央广播电视总台记者的独家专访。

在采访中，费尔纳指出，“北溪”管道爆炸事件的最大受益者就是美国，而欧洲民众却要承担其后果。

维也纳大学数字文献部教授 汉尼斯·费尔纳：如果我们看看谁从“北溪”管道的破坏中受益，那就是美国。因为欧洲转而向美国寻求能源供应，这比我们之前从俄罗斯获得的能源要贵得多。对欧洲来说物价会变得更高，这意味着更多的通货膨胀和贫困，后果会很严重。

费尔纳还指出，德国是欧洲经济的龙头，“北溪”事件影响了其廉价能源供应，对整个欧洲都非常不利。欧洲民众正在逐渐看清美国的真面目，许多人走上街头表达自己的声音，希望欧洲能独立自主，不受美国影响。

维也纳大学数字文献部教授 汉尼斯·费尔纳：普通人想要过和平富足的生活，但这一切都被改变了。由于对俄罗斯的制裁，整个欧洲的贫困率开始上升，大多数西欧国家的通货膨胀率仍在飙升。普通人会看到与美国结盟的问题，因为它损害了欧洲的经济和社会利益。希望人们能做出正确的选择。

（来源：央视新闻客户端）

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