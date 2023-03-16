日方应正视各方合理关切，忠实履行国际义务，同利益攸关方进行充分、有意义的协商，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，切实保护海洋环境和各国民众健康权益

近日，大量日本民众聚集在东京电力公司总部和日本首相官邸前，表达强烈反对核污染水排海的诉求，认为“把核污染水排放到大海是犯罪”。但日方无视国际机构专业权威意见和国内外反对声音，加速推进排海设施建设，并声称核污染水在今年春夏期间排放入海的计划不会改变。日方置全球海洋环境和公众健康于不顾，强推核污染水排海计划，是极端不负责任的行径。

据称日本向海洋排放核污染水将长达30年之久，但其迄今仍未就此提供足够的科学和事实依据，没有解决国际社会对核污染水排海方案正当性、数据可靠性、净化装置有效性、环境影响不确定性等关切。作为核污染水排海的实施主体，东京电力公司早有隐瞒虚报和篡改信息的前科。早在2011年4月和5月，日方就曾将部分核污染水倾倒入海，这种行为早已令其失信于世界。日本龙谷大学教授大岛坚一指出，福岛第一核电站内储存核污染水的储水罐超过1000个，东京电力公司仅选取很少一部分进行检测，并且全部检测工作都由其自行完成，并没有第三方机构进行核实。美国《科学》杂志也刊文指出，东京电力公司的说法无法得到足够数据支持，不值得信任。韩国首尔大学原子核工程系名誉教授徐钧烈表示，日方在国内挖掘一个20万平方米的人工湖完全可以满足未来50年倾倒核污染水需求。如今，日方在并未穷尽所有可实施手段的情况下，将本该由自身承担的责任转嫁给全人类，无异于对海洋进行恐怖袭击。

海洋环境关乎国际社会整体利益，核污染水排海绝非日本一家之事。在日方公布排海决定后，中国、韩国、俄罗斯、菲律宾等多国以及有关国际机构均表达了关切。日本政府及东京电力公司曾做出得不到相关方理解不会处置核污染水的承诺，现在却违背承诺一意孤行。太平洋岛国论坛秘书长普纳表示，日本政府承诺在处置核污染水方面和太平洋岛国保持沟通，并提供所有独立的、可核实的科学证据，但令人遗憾的是日本政府没有合作，他们打算做的事情与之前的承诺背道而驰。新西兰奥克兰大学社会学家卡莉·伯奇指出，太平洋地区民众享有清洁、健康和可持续发展环境的基本权利，日本政府强推核污染水排海计划是对太平洋国家主权和自决权的直接漠视。日方应切实尊重国际社会的正当关切和强烈呼声，信守承诺，以负责任的方式处置核污染水。

作为《联合国海洋法公约》《伦敦倾废公约》《及早通报核事故公约》《核安全公约》《乏燃料管理安全和放射性废物管理安全联合公约》缔约国，日本强推核污染水排海，严重背弃国际法义务。国际原子能机构尚未完成对日方排海方案的评估，更未得出具体结论，迄今发布的三份报告指出日方核污染水排海和监管方案存在与机构安全标准不符之处，并提出诸多改进建议。福岛核污染水处置时间跨度长、各种不确定性突出，日方应就核污染水处置问题接受有效的国际监督。日方我行我素，企图将核污染水一排了之，无法取信于国际社会。

近两年来，国际社会一直强烈质疑和反对日本政府向海洋排放核污染水的单方面错误决定。联合国安理会不久前就海平面上升与国际和平与安全问题举行公开会议，多国代表再次对日方加速推进核污染水排放工作提出批评。太平洋岛国论坛特别领导人非正式会议重申，日本应以科学及数据来指导其核污染水排海的政治决策。日本国内多数民众也反对日本政府不负责任的做法，九成以上民众认为排海将引发负面影响。日本全国渔业协会联合会等民间团体强烈批评日政府违背承诺、漠视渔民群体利益。日方对国际社会和国内民众的正当关切和合理诉求置若罔闻，以为把头埋在沙子里就万事大吉，必然受到国际社会的谴责。

日方应正视各方合理关切，忠实履行国际义务，同利益攸关方进行充分、有意义的协商，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，切实保护海洋环境和各国民众健康权益。在同周边邻国等利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。

《 人民日报 》（ 2023年03月16日 17 版）

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