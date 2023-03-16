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“向世界讲述中国发展的故事”

本报记者  姜  波
2023年03月16日07:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国全国两会是中国政治生活中的大事，也是世界观察中国的重要窗口。”墨西哥电视6台记者弗朗西斯卡·马丁内斯日前在接受本报记者采访时表示，中共二十大后的第一次全国两会具有重要意义，包括墨西哥在内的世界各国媒体都格外关注。

　　虽然这次没有参加中国全国两会现场报道，马丁内斯依然非常关心会议议程，在墨西哥媒体上发表了多篇文章介绍中国全国两会。

　　“我最关注的是经济议题。”马丁内斯表示，自持续优化调整防疫政策以来，中国经济正在加速复苏。《政府工作报告》中提出的今年中国发展主要预期目标，传递出积极信号。中国提出要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，为世界经济复苏增添了信心。

　　去年，马丁内斯受中国国际新闻交流中心邀请来华采访。第一次到中国的她走访了从南到北的多个省市，近距离观察和记录了中国的发展变化。

　　“中国在各领域取得的发展成就令人赞叹。在中国共产党领导下，中国人民努力建设着自己的国家，并为之自豪。”去年访华期间，马丁内斯走访了多家中国企业，当地官员和企业负责人对持续吸引外资、进一步扩大对外开放表现的信心和积极态度，给她留下深刻印象。她认为，中国全国两会提出更大力度吸引和利用外资令人充满期待。“中国推进高水平对外开放，各国能更多分享中国发展机遇，中国与世界各国将实现更多的互利共赢。”

　　在走访陕西安康的扶贫搬迁项目时，马丁内斯看到，在当地政府规划和组织下，贫困居民从破旧的窑洞搬进了崭新舒适的房子，周边绿化休闲设施一应俱全。更重要的是，政府还为贫困人口安排了就近工作岗位，持续“造血”，力图从根本上解决贫困问题。

　　“近年来，中国政府不断推动乡村地区交通、网络等基础设施建设，完善乡村基本生活服务设施，多渠道帮助乡村贫困人口就业，中国取得了伟大的脱贫成就。”马丁内斯表示，墨西哥也有很多贫困人口，中国积累了丰富的脱贫经验，值得包括墨西哥在内的广大发展中国家学习借鉴。

　　在马丁内斯看来，中国全国两会是全过程人民民主的集中体现，她在华期间观察到的脱贫攻坚成果、经济社会进步都充分展现了中国特色社会主义制度优势。中国共产党领导下的中国发展全过程人民民主，民众广泛参与政府决策过程。这一模式集思广益，确保了党和政府对人民负责，为人民服务。

　　中共二十大报告提出，要坚持以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。马丁内斯表示，中国式现代化是造福广大中国民众的现代化。与西方国家在现代化进程中牺牲弱小发展中国家的利益不同，中国式现代化是通过自身努力实现的现代化，是走和平发展道路的现代化，致力于推动中国与其他国家合作共赢。中国式现代化为各国特别是广大发展中国家提供了重要借鉴。

　　“很多墨西哥人观看、阅读了我报道中国的节目和文章，有不少朋友向我询问中国的发展状况，这让我觉得有责任将中国的发展经验介绍给更多墨西哥民众。”马丁内斯表示，她将继续关注中国，“向世界讲述中国发展的故事”。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月16日 03 版）
(责编：卫嘉、袁勃)

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