新华社记者

连日来，国际社会持续关注和热议中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在第十四届全国人民代表大会第一次会议闭幕会上发表的重要讲话。

多国政界人士认为，习近平主席的讲话展现出中国推进强国建设、踏上民族复兴新征程的信心和决心，相信在中国共产党领导下，中国人民将继续凝心聚力、勇毅前行，书写全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的绚丽华章，中国将为世界和平发展作出更大贡献。

团结一心 踏上民族复兴新征程

习近平主席在讲话中强调，从现在起到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国、全面推进中华民族伟大复兴，是全党全国人民的中心任务。

“习近平主席的讲话体现出中国阔步迈上新征程的决心，也展现了全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的信心。”老挝国会副主席宋玛·奔舍那说。

奔舍那家族兄弟姐妹曾于上世纪60年代在北京生活和学习，后来时常到中国，亲身感受到中国的发展变化。宋玛·奔舍那表示，中国共产党团结带领中国人民，必将在强国建设、民族复兴的新征程上展现新风貌、迈出新步伐、开创新前景，中国将为世界带来新机遇。

俄罗斯共产党中央委员会主席根纳季·久加诺夫说，从习近平主席的讲话中，他感受到的是“自信前行的中国”。

墨西哥联邦众议员布拉西尔·阿科斯塔曾多次访华，亲眼见证了中国的发展繁荣。他表示，习近平主席的讲话体现了对人民至上的高度重视，中国式现代化建设将造福中国人民，惠及世界发展。

巴西联邦政府前高级官员路易斯·保利诺评论说：“改革开放以来，中国人民克服困难、奋勇前行，实现了一个又一个发展目标。”他相信中国人民在新征程上将战胜各种挑战，实现全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的宏伟目标。

共同发展 高水平对外开放惠及全球

“中国的发展惠及世界，中国的发展离不开世界。我们要扎实推进高水平对外开放，既用好全球市场和资源发展自己，又推动世界共同发展。”习近平主席这一论述引发多国政界人士共鸣。

“习近平主席的讲话给全世界带来很多希望与启示。”巴基斯坦总理特别助理鲁米娜·胡尔希德·阿拉姆说，中国不仅在为自身发展而努力，还通过不断推进高水平对外开放等促进世界发展。中国通过“一带一路”倡议与世界分享自身发展机遇，以实际行动推动构建人类命运共同体。

在克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇看来，中国的经济发展利好世界。他表示，期待克罗地亚同中国的各领域合作不断深化，尤其是经贸领域合作，“这符合克罗地亚利益和整个欧洲的利益”。

巴勒斯坦民族解放运动中央委员阿巴斯·扎基说，习近平主席的讲话表明中国坚定不移推动与各国一道共同发展进步的决心。他指出，全球发展正处于困难时期，习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议为世界和平稳定发展注入动能，发展中国家将从中受益。

“事实证明，中国是全球发展的稳定支柱。”中国不断推进高水平对外开放令塞尔维亚资深外交官日瓦丁·约万诺维奇印象深刻。他说，中国人民凝心聚力、开拓创新，集中力量推动本国发展，并将自身发展置于全球整体发展之中，为世界其他国家发展注入动力，增进世界人民福祉。

携手并进 努力推动构建人类命运共同体

从习近平主席的讲话中，泰国前副总理披尼·扎禄颂巴看到了中国推动构建人类命运共同体、为世界和平发展带来更多稳定性和正能量。“各国和谐共处、消除战争，不干涉他国内政，国际社会共同分享发展机遇，守望相助，这正是当今世界迫切需要的。中国作为世界大国，为维护世界和平作出了重要贡献。”

披尼以沙特阿拉伯与伊朗同意恢复外交关系为例，认为中国在劝和促谈、通过对话协商化解国家间矛盾分歧上发挥重大作用，为解决国际争端提供了范本，堪称“外交史上的典范”。“中国用实际行动告诉世界，和平发展才是世界的主流，而中国有能力、有信心发挥重要推动作用。”

习近平主席在讲话中关于“高举和平、发展、合作、共赢旗帜”“践行真正的多边主义”等论述引发墨西哥联邦众议员布拉西尔·阿科斯塔强烈共鸣。阿科斯塔表示，“这是全人类发展的最佳动力来源”，中国在维护世界和平、促进区域及全球发展方面发挥了积极作用。通过全球交流合作，中国将在推动发展繁荣、促进和平稳定等方面取得更多积极成果。

几内亚比绍前总理阿图尔·萨尼亚高度关注习近平主席讲话中关于“加快推进中国式现代化建设”的论述。萨尼亚认为，中国为人类进步作出巨大贡献，中国式现代化为人类社会发展带来新启迪，非洲国家应根据本国实际，借鉴中国经验，积极探索符合本国国情的现代化发展道路。

“习近平主席擘画的发展愿景不仅是‘中国梦’，也是‘世界和平与发展梦’。”沙特外交官伊马德·穆代法说。他期待沙中两国继续加强互利合作，共同践行全人类共同价值，不断努力，推动建设世界上各种文明竞相绽放的美丽花园。

（新华社北京3月15日电 综合新华社驻外记者报道，执笔记者：商婧、刘学、杨天沐）

《 人民日报 》（ 2023年03月16日 03 版）

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