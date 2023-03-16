新华社北京3月15日电 又有一些国家领导人陆续通过致电致函等方式，热烈祝贺习近平当选中华人民共和国主席。

泰国国王哇集拉隆功表示，您当选连任是中华民族伟大复兴进程中的里程碑，充分体现中国人民对您执政成就的高度肯定与信任。在您的坚强领导下，中国将继续发挥世界主要经济体和经济增长引擎的重要作用，为维护世界和平安全作出更大贡献。泰中是亲密友好邻邦。我愿继续同您保持密切沟通，携手开创两国关系更加美好的未来。

刚果（金）总统齐塞克迪表示，您成功连任充分证明，您卓越的执政能力赢得了中国人民的信任。我愿同您继续本着开放共赢的精神，巩固和发展刚中半个多世纪的传统友谊，共创两国美好明天。

加蓬总统邦戈表示，我深信中国全国两会做出的重大决定必将加速中国现代化进程，增进中国人民福祉。我愿继续深化加中全面合作伙伴关系，惠及两国人民。

科特迪瓦总统瓦塔拉表示，相信您一定能继续圆满完成中国人民赋予您的伟大而光荣的使命，领导中国不断取得令人瞩目的发展成就。相信科中友好合作关系将获得新的发展机遇。

坦桑尼亚总统哈桑表示，衷心祝贺习近平主席再次当选，我愿继续同习近平主席共同努力，进一步加强坦中全面战略合作伙伴关系。

赤道几内亚总统奥比昂表示，祝您在引领中国历史进程的重要使命中取得成功。赤几坚定致力于不断加强两国友好合作关系。

突尼斯总统赛义德表示，祝您顺利履职实现友好的中国人民对不断发展进步的期盼。我期待进一步深化突中友好合作关系，增进双方共同利益。

匈牙利总理欧尔班表示，持续深化匈中全面战略伙伴关系符合匈重要国家利益。匈方高度评价中方立场，愿同中方继续致力于和平与发展，将一如既往支持共建“一带一路”及中国—中东欧国家合作。

埃塞俄比亚总理阿比表示，对您再次当选致以最热烈的祝贺。我将坚定致力于进一步加强埃中全面战略合作伙伴关系。

向习近平主席致贺的还有：卡塔尔埃米尔塔米姆、阿曼苏丹海赛姆、爱沙尼亚总统卡里斯、瓦努阿图总统武罗巴拉武、卡塔尔副埃米尔阿卜杜拉、伊拉克总理苏达尼、海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长布达维、俄罗斯“公正俄罗斯—爱国者—为了真理”党主席米罗诺夫、摩尔多瓦共产党人党主席沃罗宁、匈牙利工人党主席蒂尔迈尔。

一些外国领导人分别通过致电致函等方式，向十四届全国人大一次会议和全国政协十四届一次会议产生的其他新一届领导人表示祝贺。

一、向国务院总理李强致贺的有：马尔代夫总统萨利赫、朝鲜内阁总理金德勋、马来西亚总理安瓦尔、韩国国务总理韩德洙、孟加拉国总理哈西娜、阿富汗临时政府代理总理阿洪德、卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德、伊拉克总理苏达尼、巴勒斯坦总理阿什提耶、中非总理莫卢瓦、吉尔吉斯斯坦内阁总理阿·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总理阿里波夫、格鲁吉亚总理加里巴什维利、安提瓜和巴布达总理布朗、德国总理朔尔茨、匈牙利总理欧尔班、塞尔维亚总理布尔纳比奇、上海合作组织秘书长张明。

二、向全国人大常委会委员长赵乐际致贺的有：俄罗斯国家杜马主席沃洛金、朝鲜最高人民会议常任委员会委员长崔龙海、巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼、马尔代夫议长纳希德、乌兹别克斯坦最高会议参议院主席纳尔巴耶娃、巴勒斯坦全国委员会主席法图赫、格林纳达众议长凯托、阿拉伯议会议长欧舒米。

三、向全国政协主席王沪宁致贺的有：新加坡总理李显龙、巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼、马尔代夫议长纳希德、柬埔寨参议院代理主席辛卡、布隆迪参议长辛佐哈盖拉、阿拉伯议会议长欧舒米。

四、向国家副主席韩正致贺的有：巴基斯坦总统阿尔维、韩国国务总理韩德洙、白俄罗斯第一副总理斯诺普科夫、埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克。

《 人民日报 》（ 2023年03月16日 03 版）

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