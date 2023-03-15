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普京：“北溪”管道爆炸是国家层面的恐怖袭击

2023年03月15日21:56 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科3月15日电（记者陈畅）俄罗斯总统普京15日表示，“北溪”天然气管道爆炸是一起国家层面的恐怖袭击事件，这一事实对任何人来说都不再是秘密。

　　普京当天在接受俄罗斯媒体采访时说，所谓与乌克兰官方毫无瓜葛的亲乌团体制造了“北溪”管道爆炸事件的说法完全是无稽之谈。在海底深处制造威力巨大的爆炸只能由专家来操作，这需要得到国家层面的全力支持。从理论上讲，美国当然有兴趣中断俄罗斯向欧洲市场的能源输出，并向欧洲提供自己生产的液化天然气。

　　普京称，俄罗斯如今不被允许前往事发现场，很难开展相关调查。“北溪”管道被爆炸撕裂了一大块，虽然可以修复，但需要时间、资金和技术支持，目前世界上还没有修复此类设备的先例。

　　《纽约时报》7日以美国政府官员为消息源报道，根据所谓美方最新情报，一个亲乌克兰团体制造“北溪”天然气管道爆炸事件。乌国防部长阿列克西·列兹尼科夫8日否认乌方与爆炸事件有关。

　　2022年9月，由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的“北溪”管道爆炸，各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。俄罗斯曾多次呼吁共同调查，但遭西方国家拒绝。

(责编：于洋、杨牧)

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