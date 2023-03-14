新华社北京3月14日电（记者马卓言、成欣）就沙特和伊朗北京对话取得重大成果一事，外交部发言人汪文斌14日表示，中方将继续为实现中东和平安宁贡献中国智慧，提出中国建议，发挥中国负责任大国作用，也希望更多国家同中方一道推动落实全球安全倡议，共同建设一个持久和平、普遍安全的世界。

当日例行记者会上，有记者问：中方发布沙伊北京对话消息后，埃及、阿尔及利亚、土耳其、伊拉克、约旦、科威特、阿曼、黎巴嫩、巴林、阿联酋等多个中东地区国家对沙伊北京对话及其重要成果表示欢迎，认为这是缓和海湾地区紧张局势的重大胜利。联合国秘书长古特雷斯发言人发表声明，对沙伊决定复交表示欢迎，并感谢中国促成对话。阿盟秘书长盖特高度评价沙伊达成协议，认为协议有助于地区实现稳定。伊斯兰合作组织秘书长塔哈也表示，希望沙伊北京对话为伊合组织成员国之间的合作注入新动力。发言人对此有何评论？中方下步为推动落实有关协议将采取何种举措？

汪文斌表示，为响应习近平主席关于中国支持沙特同伊朗发展睦邻友好关系的积极倡议，日前沙伊两国代表团在北京举行对话，并取得重大成果。中沙伊三方达成协议，并发表联合声明，沙伊同意恢复外交关系，三方强调愿尽一切努力加强国际地区和平与安全。正如中共中央政治局委员、中央外办主任王毅所指出的，这是对话的胜利、和平的胜利。国际社会对此高度评价，充分表明实现和平稳定、追求长治久安是地区国家的普遍愿望，坚持战略自主、加强团结合作是国际社会民心所向。

汪文斌说，北京对话翻开了沙伊关系新的一页，为实现中东和平稳定打开了道路，也为通过对话协商化解国家间矛盾分歧树立了典范。无论问题多复杂，挑战多尖锐，只要本着相互尊重的精神进行平等对话，就一定能够找到彼此都能接受的解决办法。中东是中东人民的中东，中东地区的命运应该掌握在中东各国人民手中。中方支持中东各国进一步弘扬独立自主精神，加强团结协作，携手建设更加和平、稳定、繁荣的中东。

汪文斌表示，沙伊北京对话也是有力践行全球安全倡议的一次成功实践。事实证明，“拉一派、打一派”“分而治之”“阵营对抗”从来不是处理安全问题的正确方式，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，以构建安全共同体为长远目标，走对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路才是谋求地区和世界长治久安的长远之策。

汪文斌说，国务委员兼外长秦刚指出，中国愿做中东安全稳定的促进者、发展繁荣的合作者、团结自强的推动者。“我们将继续为实现中东和平安宁贡献中国智慧，提出中国建议，发挥中国负责任大国作用，也希望更多国家同中方一道推动落实全球安全倡议，共同建设一个持久和平、普遍安全的世界。”

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