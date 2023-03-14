新华社东京3月14日电 （国际观察）激进加息冲击金融体系 美联储未来操作或受牵制

新华社记者刘春燕

硅谷银行紧急关闭震惊世界，引发全球金融市场动荡。日本媒体和专家指出，在业界口碑良好的硅谷银行遭此巨变，重要诱因是美联储持续激进加息。美联储货币政策紧急转向导致美金融系统脆弱，或自缚手脚，制约未来政策操作。

3月13日，客户在美国加利福尼亚州圣克拉拉市硅谷银行总部外排队等候办理业务。新华社发（李建国摄）

野村综合研究所研究员木内登英分析说，随着美联储进入急速加息通道，硅谷银行可谓陷入三重困境。

首先，硅谷银行主要服务对象为初创企业，在美国经济减速周期中，众多初创企业进入退潮期，筹资困难、纷纷提款。

其次，硅谷银行持有的债券价格不断下跌，出现巨额账面损失。当银行遭遇连续提款，出现流动性紧张，不得不割肉卖出债券资产，账面损失将变成巨额现实亏损。亏损消息引发挤兑，硅谷银行被迫关门。

此外，美国激进加息导致美债收益率曲线深度倒挂，2年期国债收益率与10年期国债收益率的倒挂幅度创下40年来最大，令硅谷银行的商业模式难以为继。

《日本经济新闻》报道指出，美联储加息令很多美国银行陷入困境，硅谷银行“爆雷”凸显美国银行业整体脆弱性。在存款纷纷流失，转去追逐收益性更高的投资商品的同时，很多银行债券运作出现巨额账面损失，面临巨大潜在风险。

根据美国联邦存款保险公司（FDIC）数据，随着美联储持续加息，2022年年底，美国全部银行持有债券的账面损失总额迅速膨胀至约6200亿美元，使美金融系统在应对突发性冲击时脆弱性凸显。

这是2022年6月22日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。（新华社记者刘杰摄）

木内登英认为，硅谷银行事件余波可能在全球蔓延。欧洲及日本的众多银行也面临巨额账面亏损及收益率曲线倒挂问题。一旦对金融体系的信赖受损，或引发一连串问题。

事实上，硅谷银行紧急关闭导致市场避险意识骤然上升。自上周末起，大量资金流向日元、瑞士法郎以及黄金等安全资产。日本市场股市连日暴跌，日元骤升、日本长期利率明显走低。

去年以来，日美息差不断加大，日本国债一直被抛售，长期利率上涨压力持续高企，令日本央行承压。硅谷银行“爆雷”后买盘杀到，日本国债价格迅速上扬，10年期国债收益率出现骤降，日本新发10年期国债收益率13日已降至0.295%。

日本三菱日联银行首席分析师井野铁兵指出，硅谷银行关闭令市场对美经济前景担忧成为主流。如果美金融系统波动继续扩散，美元或进一步贬值。

野村证券高级策略师小清水直和分析，美联储是否继续收紧货币政策不再是当下最大关切。投资者担忧银行系统出现连锁反应，殃及美国经济复苏前景，近期或涌向美债避险，短期内美国利率或面临下降压力。

三井住友资产管理公司经济分析师市川雅浩认为，硅谷银行关闭暴露出美银行业巨大风险，美联储下一步操作或受牵制。虽然美联储继续加息以抑制通胀态度不会就此改变，但加息力度可能调整，预计3月份货币政策会议加息幅度或缩小至0.25%。

瑞穗证券首席市场经济学家上野泰也指出，鉴于目前美金融系统动荡形势，美联储继续加息将变得困难。

木内登英指出，金融市场一直忧虑深重，认为美联储大幅加息影响将滞后显现，最终重挫美国经济。这些忧虑现在与硅谷银行事件叠加，将对美联储的政策展望及金融市场产生很大影响，美联储货币政策面临新局面。

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