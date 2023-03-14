【中国那些事儿】菲律宾学者：两会传递积极信号 世界期待中国增长

中国日报网3月13日电 《菲律宾星报》专栏作家李天荣（Wilson Lee Flores）13日在中国日报网刊文称，刚刚结束的中国全国两会公布了中国为振兴经济将付出的努力，这是世界现在需要的及时消息，尤其是许多经济体都将中国视为经济增长和稳定的催化剂。

文章说，全国两会不仅对中国重要，对亚洲和世界也具有重要意义。

政府工作报告提出，今年中国国内生产总值(GDP)增长5%左右。作为世界第二大经济体，中国的发展将使亚洲邻国以及其他地区受益。

近期，在作者主持的一场论坛上，地缘政治专家阿隆 杰德 拉贝纳和安娜 马林格-乌伊教授都认为，中国的英明领导和勤劳人民能够推动全球经济强劲复苏。

拉贝纳和乌伊教授表示，比如像菲律宾就可以从中国的经济活力和巨大的消费市场中最大限度地获益，包括经济、贸易、基础设施、技术等方面。

当前世界面临着诸多危险的不确定性，比如美国和北约加剧乌克兰危机，美国和一些西欧主要国家还面临经济困难。这让更多的国家寄希望于中国的稳定和振兴。

文章注意到，虽然中国两会本质上是政治性的，但会议讨论的重点是经济问题和优先发展事项。

全国两会表明了中国科技创新的意愿和步伐，将使中国经济更具全球竞争力。中国还高度重视教育和研发，持续扩大与各国“一带一路”基础设施合作范围。

文章最后说，中国在过去几十年里有效地提高了人民的生活水平。近年来，在新冠疫情和全球动荡的背景下，中国社会经济持续取得了令人瞩目的成就。

最值得注意的是中国取得了消除绝对贫困的壮举。发展中的“全球南方”（Global South）各国都应从这一脱贫壮举和社会正义的胜利中获得鼓舞和经验。

【中国那些事儿|第907期】

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（来源：中国日报网）