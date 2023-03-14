叶夫根尼·斯米尔诺夫

在世界经济发展面临困难的背景下，充分发挥自身优势对中国经济持续发展尤为重要。中国制定科学有效的政策，推动高质量发展不断取得新成效，这对世界经济是重要利好

当前，受多重因素影响，世界经济下行压力加大。在此背景下，中国经济展现强大韧性具有更加重要的意义。随着疫情防控政策的优化调整，中国经济社会生机活力不断恢复，将为世界经济复苏提供更强大动能。

近年来，中国经济高质量发展的成果不断显现，高技术行业蓬勃发展就是一个例证。2022年，中国规模以上高技术制造业增加值比上年增长7.4%，高技术制造业、高技术服务业投资分别增长22.2%、12.1%。随着不断推进改革开放，深入实施创新驱动发展战略，持续改善营商环境，中国经济增长新动能将不断成长，经济潜力有望进一步释放。

新冠疫情对国际贸易产生诸多负面影响，但中国较快适应了全球经贸形势的新变化。2022年，中国外贸规模再创历史新高，货物进出口总值突破40万亿元人民币大关，达到42.07万亿元人民币，增长7.7%。中国外贸规模持续扩大，充分体现中国在全球产业链供应链中的重要地位。未来，通过进一步深化国际经贸合作，中国将为促进全球经济循环、助力世界经济增长发挥更加重要的作用。

中国数字经济发展迅速，成为经济增长新亮点。中国跨境电商蓬勃发展，建立起国际一流的仓储能力、多元化的物流运输渠道、高效的物流运输管理体系，充分展现了中国数字经济的活力。中国建立了良好的数字生态系统，为促进全球数字经济发展作出了重要贡献。

去年以来，发达国家纷纷通过激进的货币政策来抑制居高不下的通胀率，导致全球金融市场波动加剧，增加了世界经济复苏的不确定性。相较于其他主要经济体，中国的宏观政策空间更大。中国正在实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并努力加强各类政策协调配合，这将帮助中国有效应对经济发展面临的挑战。

中国经济社会发展具有显著优势。在世界经济发展面临困难的背景下，充分发挥自身优势对中国经济持续发展尤为重要。中国制定科学有效的政策，推动高质量发展不断取得新成效，这对世界经济是重要利好。

（作者为俄罗斯国立管理大学世界经济和国际经济关系教研室代理主任）

《 人民日报 》（ 2023年03月14日 06 版）

(责编：卫嘉、曹昆)