为响应习近平主席关于中国支持沙特同伊朗发展睦邻友好关系的积极倡议，沙特、伊朗两国代表团日前在北京举行对话。中沙伊三方发表联合声明，宣布沙伊同意恢复外交关系。这是和平的胜利，为当前动荡不安的世界提供了重大利好消息，国际社会感谢中国促成沙伊对话并取得重要成果。沙伊北京对话的成功，充分展现了中国特色大国外交的魅力，也让国际社会对中国外交的厚道与善意有了更加深刻的认识。

中国外交的厚道与善意，体现在统筹拓展全方位外交布局，推动构建新型国际关系。中国以伙伴关系为依托，促进大国协调和良性互动，同各国发展友好合作，推动构建新型国际关系，让中国的朋友圈越来越广，新朋友越来越多，老朋友越来越铁。中国过去没有，今后也不会侵略、欺负他人，不会称王称霸。中国将以维护核心利益为使命，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对冷战思维、阵营对抗和遏制打压，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。中国致力于推动大国外交行稳致远，让国际社会看到了一个更加自信从容的中国。

中国外交的厚道与善意，体现在不断以自身高质量发展促进全球共同发展繁荣。近来，中国式现代化成为国际社会热议的话题。中国式现代化破解了人类社会发展的诸多难题，打破了“现代化=西方化”的迷思，创造了人类文明新形态，也给世界各国特别是广大发展中国家带来重要的启示。中国希望也相信，世界上越来越多的国家走上现代化道路，将使人类命运共同体的梦想成为现实。中国的发展惠及世界，中国的发展离不开世界。在保护主义、单边主义抬头的国际背景下，中国将扎实推进高水平对外开放，既用好全球市场和资源发展自己，又推动世界共同发展。

中国外交的厚道与善意，体现在坚定维护并践行多边主义，积极推动完善全球治理。新时代十年，习近平主席相继提出了一系列重大倡议和主张，包括构建人类命运共同体、共建“一带一路”、全人类共同价值、全球发展倡议、全球安全倡议等，这些理念的核心，就是世界各国相互依存，人类命运与共，国际社会要团结合作。中方主张，全球治理要守法，要遵循联合国宪章所体现的国际法精神；要秉持公平公理，反对霸权私利；要坚持同舟共济，不搞分裂对抗。中方认为，发展中国家的人民有过上更好日子的权利，发展中国家在世界事务中应该享有更大的代表性和发言权。中国以多边主义为路径，推动构建人类命运共同体，推进国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，能够为解决人类面临的共同挑战贡献更多、更好的中国智慧、中国方案。

今年，中国将以元首外交为引领，全力办好首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交，不断展现中国外交的独特风范。举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，将是中国推动构建更加紧密的中国—中亚命运共同体的最新实践。“一带一路”倡议提出十年来，铺就了共同发展的康庄大道，留下了一个个“国家地标”“民生工程”“合作丰碑”，拉动近万亿美元投资规模，形成3000多个合作项目，为沿线国家创造42万个工作岗位，让将近4000万人摆脱贫困，极大增进了共建国家的民生福祉。在全球发展面临严峻挑战之际，中国举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，推动共建“一带一路”高质量发展，将为构建全球发展共同体注入新动力。

新征程上的中国外交，是充满光荣和梦想的远征，是穿越惊涛骇浪的远航。中国将坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚定奉行互利共赢的开放战略，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，不断书写新时代中国特色大国外交新篇章。

《 人民日报 》（ 2023年03月14日 06 版）

(责编：卫嘉、曹昆)