本报记者 李志伟

美国俄亥俄州2月初发生的有毒化学品运载列车脱轨事故引发的影响仍在持续。近日，美国环境专家安德鲁·惠尔顿及其团队在“毒列车”脱轨事故发生地东巴勒斯坦镇附近进行取样检测，发现当地的小溪已受到严重污染，对当地社区造成严重的健康风险。面对美国官方频频保证在东巴勒斯坦镇没有发现“达到令人担忧程度的污染物”，当地居民纷纷表示不相信这样的判断，并对这些有毒化学品的影响忧心忡忡。

俄亥俄州卫生部门发布的一项健康调查数据显示，东巴勒斯坦镇受访者中，74%的人报告出现过头痛，64%的人感到焦虑，61%的人报告了咳嗽，58%的人感到疲倦，52%的人感到皮肤有疼痛、刺激和灼烧感。当地居民杰米·科扎说：“如果没有有毒物质，为什么人们会生病？”距离事发地较远的宾夕法尼亚州部分农户也受到影响。当地农民戴夫·安德森说，他的眼睛、喉咙和嘴巴都有灼烧感，还有燃烧物落在他的牧场和池塘里，他担心会有更多的影响。

美国政府对当地受污染土壤的处理同样引发巨大争议。据英国《卫报》网站报道，东巴勒斯坦镇事故现场受污染的土壤被运往附近多个焚化厂做焚烧处理，人们担忧这可能会让有毒化学物质再次污染该地区。化学专家和居民担心事故地土壤中含有不宜通过焚烧处理的污染物，如二公式英等。然而，美国国家环境保护局拒绝检测二公式英，并从其网站上删除了土壤深度分析结果，因此尚不清楚当地受污染土壤中到底含有哪些化学物质。

根据美国国家环境保护局的安排，脱轨事故的污染物处理点包括俄亥俄州内的维克里、东利物浦和格拉夫顿以及印第安纳州罗奇代尔。据美国媒体报道，被安排对污染废弃物进行处理的多家机构都曾被曝出存在违规操作。在东利物浦，“毒列车”脱轨事故的部分固体废弃物被运往这里的一座工厂焚化炉进行焚烧。然而，这座工厂自1992年设立以来，因存在违规操作、危害环境和民众健康等情况，多次遭到环保组织的抗议，并面临多项法律诉讼。2010年至2014年间，该工厂排放含高浓度有毒化学物气体的次数高达195次。

美国哥伦比亚大学教授史蒂文·科恩刊文指出，俄亥俄州火车事故反映出美国政府监管和应对措施的失败。当地居民不相信美国国家环境保护局的检测结果，联邦、州和地方政府对灾难的应对也与公众的期待不符。“美国正在为数十年的监管不力付出代价……这场灾难是一个警告，如果不吸取教训很可能会付出更大代价。”

（本报华盛顿3月13日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月14日 17 版）

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