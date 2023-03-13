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厄瓜多尔报告1例钩体病死亡病例

2023年03月13日16:48 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城3月12日电（记者席玥）基多消息：厄瓜多尔卫生部12日发布公告说，截至当天该国近期共报告54例钩端螺旋体病（简称钩体病）感染病例，其中包括1例死亡病例。由于当前感染病例数比往年同期大幅上升，厄卫生部提前发布预防钩体病警示。

　　厄卫生部负责全国健康监测的官员弗朗西斯科·佩雷斯在当日举行的发布会上说，在此次钩体病疫情中宣告不治的患者是圣多明各-德洛斯查奇拉斯省的一名女性，此前她患有其他疾病。厄西部沿海的瓜亚斯省近期遭遇暴雨，是目前报告钩体病感染病例数最多的省份，其余感染病例主要集中在马纳维省和圣多明各-德洛斯查奇拉斯省等地。

　　钩体病是由致病性钩端螺旋体引起的急性传染病，也是一种人畜共患病，在冬季环境卫生差、洪水泛滥和饮用水受污染地区易于流行。鼠类、猪及其他家畜为钩体病主要传染源。患者典型症状为全身酸痛、乏力、高烧，症状严重者可并发肺出血、脑炎和肾功能衰竭等。厄卫生部建议民众避免接触死水和啮齿动物，常洗手消毒，确保食用烹饪熟的食物等。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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